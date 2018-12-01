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David Villa'nın yeni takımı belli oldu

Amerika ekiplerinden New York City'de forma giyen İspanyol futbolcu David Villa, Vissel Kobe'ye transfer oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:02
David Villa'nın yeni takımı belli oldu

David Villa, Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu. İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem Galatasaray'da oynayan Alman Lukas Podolski'nin forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.

"Merhaba Japonya"

New York City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten David Villa, "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.

Milli Takıma damga vurmuştu

2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da Dünya Kupasında İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde de lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:02
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  7. David Villa
  8. Lukas Podolski
  9. Galatasaray

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