David Braz adım adım Sivasspor'a! Sosyal medya hesabından...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Sivasspor Bonservisi Brezilya ekiplerinden Santos'ta olan Stoper David Braz'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Oyuncuyu Robinho'nun önerdiği ve Sivasspor'un resmi teklif yaptığı belirtildi. Oyuncunun 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. David Braz'ın da sosyal medya hesabı instagramdan Sivasspor'u takip etmesi ve lig maçında kadro da yer almaması transferin an meselesi olarak yorumlandı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR