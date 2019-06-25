0553 313 94 23

David Badia görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 20:27
David Badia görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.


Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’de, Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görevlendirilen David Badia Cequier görevinden ayrıldı. Kişisel sebeplerden ötürü bu kararı aldığını belirten Badia’nın sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:


"Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe’de, geleceğin takımını oluşturmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım.


Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe’ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.


Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.


Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor;


bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli’ye, idari- teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.


Fenerbahçe’nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.


Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi’ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    1. Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    2. Bafra’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    3. Kontrolden çıkan otomobil bahçeye..
    4. Para vermeyen babasını darp etti
    5. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
    6. Trump’ın damadı Kushner,..
    7. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    8. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
    9. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    10. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
    11. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
    12. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    13. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
    14. İtalya çeyrek finalde
    15. 100 bin askere erken terhis!
    16. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    18. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    19. Çağlar Aytar kimdir?
    20. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
    21. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
    22. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
    23. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
    24. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    25. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
    26. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
    27. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
    28. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    29. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
    30. TEMSA Romanya'da ihale kazandı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı