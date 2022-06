Dâvâsını satana Anadolu tokadı

Milliyetçi ve muhafazakar görüntü çizdikleri halde mukaddesat düşmanı CHP ve terör yandaşı HDP’ye payanda olan İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yaptıkları gezilerde Anadolu halkının yoğun tepkisiyle karşılaşıyor. Kurdukları proje partiler nedeniyle vatandaşların sert eleştirilerine maruz kalan muhalefet liderleri, mizansen toplantılar haricinde nereye gitseler ya “hakkımızı helal etmiyoruz” tepkisine ya da “vatanı sattınız” eleştirilerine muhatap oluyorlar.

Zillete karşı halk isyanı

Son olarak, “Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım” şeklindeki sözleri hafızalara kazınan Ahmet Davutoğlu, iki günlük Malatya ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun protestolarına maruz kaldı. Vatandaşların “davayı sattın” şeklindeki tepkileri nedeniyle zor durumda kalan Davutoğlu ve beraberindekiler, gelen sert eleştiriler nedeniyle apar topar bölgeden uzaklaştı. Davutoğlu’nun acınası hali akıllara zillet paydaşlarına yönelik benzer tepkileri getirdi. İşte “Davasına ihanet edenler en büyük tepkiyi halktan görüyor” dedirten o protestolar...

Dâvâyı satan vatanı satar

Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti yapan Ali Babacan’ın yanına giden bir vatandaş, “Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?” diye tepki gösterdi.

Uşak, Eşme ve Banaz ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, bir vatandaşın, “Şehitlere saygı duyun. Duymuyorsanız defolun gidin. Ülkeyi satamazsınız” isyanına maruz kaldı.

Davutoğlu, Adana’da yaptığı esnaf ziyaretinde, vatandaşların, “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsunuz” tepkisiyle karşılaştı.

Babacan’a tepki gösteren bir vatandaş, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı.

İkizdere’yi ziyaret eden Akşener, “PKK ile iş birliği yaptınız, burada ne işiniz var?” şeklinde vatandaşlarca protesto edildi.

Davutoğlu’na Kayseri’deki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, “Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar” diye çıkıştı.

Babacan’a, Çanakkale’de, İsmail Teneke adlı vatandaş, “Ben size davanız için oy vermiştim, hakkımı helal etmiyorum. Davasını satan vatanı satar” diye kızdı.

Omurgasız siyasetçiler

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Bugün AK Parti’den kopan siyasilerin ve kendilerine sözde muhafazakâr diyen partilerin hiçbirinin milletimizin gözünde değeri yoktur. Kendilerine taban oluşturma gayreti de tutmamaktadır. Sağ-muhafazakâr seçmen onları gittikleri her yerde, Erdoğan’a ve vatana ihanetle suçlarken, yanaştıkları sol taban ise ‘siyasal İslamcılarla işimiz olmaz, geçmişte madem böyle düşünüyordunuz neden orada siyaset yaptınız’ diye suçluyor. Velhasıl her devrin adamı değil, her devirde adam olmak önemlidir. Omurgasız, ilkesiz, makam ve koltuk için yapılan siyaset bir yere kadar gider, sonra milletin tokadını yer. Bugün bu siyasi partilerin vatandaşlarımız tarafından kabul görmemesinin en büyük nedeni de budur. Kendi kimliklerinin, değerlerinin talan edildiği dönemlerde CHP karşıtlığı yapanların şimdi CHP’nin yandaşı olması, CHP’ye koltuk değnekleri yapması milletimiz tarafından hoş karşılanmıyor. 6+1 ittifakı bir projedir. Milletimiz kim CHP’ye yanaşıyorsa ondan uzak duruyor. Yani diyor ki sen; yıllarca başörtüsüne, dinine, değerlerime karşı olanlarla bir araya gelirsen bende sana gerekeni yaparım. Birkaç ay sonra bu 6 + 1 masanın nasıl dağıldığını hep birlikte göreceğiz.”

Anadolu irfanı affetmez

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy ise, şunları söyledi: “Millet İttifakı, milliyetçi ve muhafazakâr tabanı temsil eden Cumhur İttifakı’na karşı kurulmuş bir tuzaktır. Bu tuzağı kuran da üst akıldır. Ülkemizin kuşatıldığı böyle bir zamanda kendi içimizden çıkan inanlar tarafından sırtımızdan vuruluyoruz. Bunlar zamanında yapmış oldukları iyi şeyleri kendilerini yaptığını zannediyorlar ama onun liderliğinin kim tarafından deruhte edildiğinin farkında değiller. Amaçları iktidar olmak, tek başına seçimi kazanmak değil. Böyle bir şeyi rüyada bile göremeyeceklerini bildikleri halde AK Parti’nin önüne tuzak olarak kurulan Millet İttifakı’nın birer parçası olmakta beis görmüyorlar. Sözde milliyetçi ve muhafazakar olan bu kişilerin içinde bulunmuş olduğu bu durum, milletin ferasetinden, Anadolu insanın irfanından kaçmıyor. Seçim sathı mailine girdiğimiz zaman göreceğiz ki Anadolu’a hem Babacan’a karşı hem Davutoğlu’na karşı müthiş bir infial, bir tepki olduğunu göreceğiz.”