Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...
Selma Savcı

Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Saç seyrelmesini yaşımız ilerledikçe kafasına takmayan yoktur.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Saçlarınızın yoğunluğunda fark ettiğiniz küçük değişimler, çoğu kişinin gözünden kaçabiliyor. İnce telli veya seyrekleşen saçlar, erken dönemde fark edildiğinde geri döndürülebiliyor. Peki sizin saçlarınız bu işaretleri veriyor mu?

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Saçlardaki yoğunluk kaybı, çoğu zaman fark edilmeyecek kadar yavaş ilerler. Kısa, ince veya tüy gibi saç telleri ortaya çıkabilir ve dolgun görünüm kaybolmadan önce fark etmek zor olabilir.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Dermatologlara göre saç dökülmesinin başlıca nedenleri arasında hormon değişiklikleri, stres ve yaşlanma yer alıyor.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Yetersiz protein ve vitamin alımı, doğum sonrası değişimler veya yoğun duygusal stresler de saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bazı cilt sorunları, inflamasyon ve sedef benzeri rahatsızlıklar da saç foliküllerini zayıflatabilir.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Saç çizgisinde incelme, at kuyruğu yaptığınızda saçların daha az sıkı olması, ayrım çizgisinin genişlemesi gibi işaretler saç seyrelmesinin erken belirtileri arasında.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Ayrıca saç tellerinin kolay kırılması, hacim kaybı ve saç derisinin daha görünür hale gelmesi de dikkat edilmesi gereken uyarılar.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Saç dökülmesini önlemek veya durdurmak için doğru ürünleri kullanmak önemli. Bitkisel ve vitamin takviyeleri, minoksidil veya kafein içeren serumlar saçın güçlenmesine yardımcı olabilir. Sabah'a göre; Klinik uygulamalar arasında PRP, lazer tedavileri ve saç derisi masajları, kan dolaşımını artırarak saçın daha dolgun görünmesini destekler.

Foto - Saç seyrelmesinin sinsi habercilerine dikkat artık! Yetersiz protein ve vitamin...

Ani veya yoğun dökülme, saçlı deride kızarıklık, kaşıntı veya ağrı görülmesi durumunda dermatolog veya trikolog kontrolü şarttır. Erken müdahale, mevcut saçları korumak ve yeni saç oluşumunu desteklemek için en etkili yöntemdir.

