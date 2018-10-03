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Daum'dan Fenerbahçe yorumu: Bu takımı şampiyon yaparım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini belirtti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:39
Daum'dan Fenerbahçe yorumu: Bu takımı şampiyon yaparım

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum ile röportaj yaptı.

''BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM''

Teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile adı anılan Alman hoca, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Takımı şampiyon yaparım" dedi. Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.

2003-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam, daha sonra 2009'da yeniden F.Bahçe'nin başına geçmiş ve 1 sezon çalışmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:39
  1. Niğde
  2. Fenerbahçe
  3. Christoph Daum
  4. Daum
  5. Teknik direktör

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