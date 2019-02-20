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Datome ve Ahmet Düverioğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Fenerbahçe Beko'nun basketbolcuları Datome ve Ahmet Düverioğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı- Sarı-lacivertli basketbolcu Datome:"Hedefimiz sezon başından beri Dörtlü Final'e kalmak. Orada olmaktan fazlasını hedefliyoruz"- Ahmet Düverioğlu:"Bu sene şampiyonluğu (Avrupa Ligi) çok istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:31
Datome ve Ahmet Düverioğlu, öğrencilerle bir araya geldi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncularından Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki panele katılan Datome ve Ahmet, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkçe olarak "Türkçe konuşmak için hazır değilim. Özür dilerim." diyerek sözlerine başlayan Datome, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin yine zirve oldunu belirterek, "Hedefimiz sezon başından beri Dörtlü Final'e kalmak. Orada olmaktan fazlasını hedefliyoruz. 3 senedir buradayım ve hep Dörtlü Final oynadım. Orada şansınız yüzde 25 oluyor. İspanya'ya gittimiz takdirde sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin "Zeljko Obradovic'le çalışmak nasıl bir duygu?" sorusuna Datome, "Çok şanslıyız ama onun oyuncusu olmak kolay değil. Onun standartlarını yakalamak kolay değil. Kariyeri ne kadar başarılı biri olduğunu gösteriyor. Onun söylediği her şeyi öğrenmek istiyoruz. Basketbol dışında da ondan çok şey öğrenme şansınız var. Bize iyi insan olma konusunda da çok katkısı oluyor." cevabını verdi.

Örnek aldığı sporcuyu da açıklayan Datome, "Örnek aldığım sporcu İtalyan futbolcu Del Piero'dur. Sporcu olarak rol modelim oydu. Çok adildi sahada ve örnek biriydi." dedi.

FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki sıkıntı nedeniyle İtalya Milli Takımı'nda sezon içinde oynamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Datome, "Çok kötü bir durum bu. İtalya Milli Takımı'nın kaptanıyım ve cuma günü maçımız var. Kulüp maçımız da o gün. Bunun için milli takımda oynayamıyorum. Umarım çözülür." diye konuştu.

Ahmet Düverioğlu da THY Avrupa Ligi'nde hedeflerinin zirve olduğunu anlatarak, "Bu sene her sene gibi çok zor. Her takım şampiyonluğu hedefliyor. Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Zeljko Obradovic'le çalışmanın önemine vurgu yapan Ahmet Düverioğlu, "Saha içinde antrenmanlarda agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var. Benim başarımda da çok büyük payı var. Efsane bir koç. Bana çok faydası oldu. Dünyanın en önemli koçlarından biri." şeklinde konuştu.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:31
  1. Ahmet Düverioğlu
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. İstanbul Erkek Lisesi
  5. Luigi Datome

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