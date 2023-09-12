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Yerel Datça'da düzensiz göçmen hareketliliği!
Yerel

Datça'da düzensiz göçmen hareketliliği!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 11:44:00 -
Datça'da düzensiz göçmen hareketliliği!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölge Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. (İLKHA)

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