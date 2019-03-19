Datça Muğla’ya hizmetle yakınlaşacak

Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Datça’nın Hızırşah, Kızılan ve Karaköy mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya, Cumhur İttifakı Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada’nın yanı sıra, Ak Parti Muğla Mv. Yelda Erol Gökcan, Ak Parti İlçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat Ve Sanatçıyı Desteklemek Dururken, Ruhsat Vermemek Ne Demek?

Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Hızırşah Mahallesindeki konuşmasında, eskiden bu bölgelerde ipekböceği yetiştiriciliğinin yapıldığını ve bunun yaşatılması gereken bir değer olduğunu ifade ederek “Benim eşimin ananesi de dokuma tezgâhında ipek kumaşlar dokurdu. Bu geleneğimizi yaşatan, burada ipek böceği yetiştirme ve kumaş dokuma yapan sanatçımız Özlem Görgülü’yü tebrik ediyorum, buranın turizmine katkı sağlamak için çalışıyor.Fakat belediye kendilerine ruhsat vermemiş, bu nasıl bir zihniyettir? Sanat ve sanatçıyı desteklemek dururken bu ne demek?” şeklinde konuştu.

Ak Parti’liler, Mhp’nin 3 Hilalin Altına Aslanlar Gibi Mühürü Vuracak

Konuşmasında, Cumhur ittifakı Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada’nın Muğla Ağız Diş Sağlığı Merkezinde büyük hizmetleri olduğuna değinen Hıdır, “Feyzullah kardeşimiz içimizden biri, hep dişe dokunur hizmetler yaptı, memleketime hizmet edeceğim diye görevinden ayrıldı, memleketinin sorunlarını en iyi şekilde biliyor ve canla başla çalışıyor, çalışacak. Kendisi Cumhur ittifakının Mhp kanadı adayı, burada bütün Ak Partili hemşerilerim Mhp’nin üç hilaline aslanlar gibi mühürü vuracak. Büyükşehir Belediyesinde de bütün Mhp sevdalıları, üç hilal sevdalıları aslanlar gibi mührünü ampule vuracak. İnşallah el birliğiyle başaracağız” dedi.

Muğla’da Chp’liler Bile Yetti Gari Diyor

Datça’yı da Muğla Büyükşehir’i de kazabilecek güçte olduklarını ifade eden Hıdır, “Bizim arkamızda gönülden hizmet ruhu var, vekillerimiz, bakanlarımız ve cumhurbaşkanımız var, yıllarca hizmet görmemiş Chp’li vatandaşlarımız da yanımızda olursa, el birliğiyle bütün sorunları çözeceğiz. Osman Abi’nin 20 senede Muğla’mızı getirdiği vahim durum belli, Muğla’da Chp’liler bile yetti gari diyor. Mevcut başkan 3 senedir Marmaris’e gitmemiş çünkü orayla kavgalı, 2 senedir Bodrum’a gitmemiş çünkü kavgalı, Fethiye’ye gitmemiş Behçet Saatcı ile kavgalı” şeklinde konuştu.

Behçet Saatcı’nın Arkasında Meclis Yok

Muğla’nın turizm sorunlarına Ak Belediyelerin çözüm bulacağının altını çizen Hıdır “Fethiye’nin körfezini bile temizlemeyi başaramayan Behçet Saatcı kalkmış büyükşehre göz dikmiş, arkasında meclis bile yok, Bodrum’a en basit altyapı hizmetini getirememiş olan Mehmet Kocadon çıkmış şimdi Muğla’yı mahvetmeye aday olmuş. Benim vatandaşımı kandırmaya çalışmayın. Behçet Saatcı’nın bir tane belediye meclis üyesi yok. Bu haliyle hizmet yapması imkansız. Ama dertleri hizmet etmek değil. Bunu herkes biliyor. Biz Feyzullah kardeşimle Cumhur İttifakı adaylarıyız, tevazu, samimiyet ve gayretle hizmete geleceğiz ” dedi.

Su Parasından Tüm Vatandaşlarımız Şikayetçi

Kızlan Mahallesindeki toplantıda da yoğun ilgi ile karşılanan Hıdır, buradaki kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Ak Belediyeciliği tercih eden belediyelerin hizmetle buluştuğunu ifade ederek, Muğla’daki vatandaşların en büyük sıkıntılarından birinin de su fiyatları olduğunu söyledi. Denizli’de suyun tonu 2.60 kuruş diyen Hıdır “Muğla’mızda su 4 lira, su yönünden en bereketli bölgedeyiz, bu nasıl bir vurgun? Bizim sözümüz var, 1 Nisan sabahında su fiyatları yarı yarıya azalacak” dedi.

Osman Abi Bu Böyle Olmaz

Dolmuşçuların da büyük sorunları olduğunu vurgulayan Hıdır; "Dolmuşçuların ruhsatlarına her sene ruhsat değiştirme zorunluluğu gelmiş. Bu hizmet 800 lira. Duraktan 1 dakika erken kalktın ceza, 2 dakika geç geldin ceza, yolcuyu fazla aldın ceza. Sadece bir Taksi durağına 600 bin lira ceza kesilmiş. Armutalan’daki bir dolmuşçuya 5 senede 150 bin lira ceza kesilmiş. Bir şöför arkadaşımız bunlara dayanamadı Fethiye’de intihar etti. Bir arkadaşımız kalp krizinden hayatını kaybetti. Ondan sonra Osman Abi, bu işin sorumlusunu işten çıkardım diyor. Peki değişti mi düzen? Hayır yine aynı devam ediyor” dedi.

Muğla’yı Ak Belediyecilikle buluşturacaklarını bunun için yoğun bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Hıdır, vatandaşlardan Muğla ve Datça için Cumhur İttifakına oy vermelerini istemesinin ardından toplantı sona erdi.