Datça 13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu





MUĞLA (AA) - 13. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlendi.

Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen organizasyona, 8'i yabancı 405 sporcu katıldı.

Bu yılki teması "Sokak hayvanları" olarak belirlenen maraton, Taşlık Plajı'ndan başladı. Maratonda yüzücüler, 3 kilometrelik uzun ve 1, 5 kilometrelik kısa parkurlarda mücadele etti.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Datça'da, çok sayıda vatandaş da yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkili olurken, Datça'da deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise bu yıl 13'üncüsü düzenlenen maratonun geleneksel hale geldiğini kaydetti.

Maratona katılacak sporcuların günler öncesinden Datça'ya geldiğini belirten Gürün,"Burada insanlar sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde birbirlerine yaklaşıyor. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği köşeden barış kulaçları atılıyor." ifadelerini kullandı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da yaptığı açıklamada, bu etkinlikle spor turizmine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Yarışlar sonunda katılımcılara madalya verildi. Yarışı tamamlayamayan bazı sporcular da teknelerle alana getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şöyle:

- Uzun mesafe 3 kilometre:

1- Hilal Zeyneb Saraç

2- Şehran Kartal

3 - Uğurcan Özer

Kısa mesafe 1,5 kilometre:

1- Raul Gnaga

2- Samer Yılmazer

3- Emre Aydoğdu



