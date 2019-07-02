Datanın önemi artıyor! Şirketlere dört dörtlük hizmet

Akit Ekonomi

Dataya büyük önem verdiklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şöyle konuştu: “Bu çerçevede bin 200 mühendisimizle pek çok yerli dijital servis geliştirdik. 17’si Türkiye’de, 13’ü diğer ülkelerde olmak üzere toplam 30 iştirakimiz var. Artık rahatlıkla operatör kurup teslim ediyoruz. Yeni grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle de bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere uçtan uca katma değerli servisler sunacağız.”

Yerinde bir adım atıldı

Yerli otomobille ilgili çalışmalara da değinen Erkan, “Otomobil Girişim Grubu’nda biz de yer alıyoruz. Türkiye, bu dönemde kendi otomobilini üretmekle yerinde bir adım attı” değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilerin yanındayız

Yerlileşme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatan Erkan, şunları söyledi: “Kitle fonlama platformumuz Arıkovanı’yla inovatif ürünler ortaya koyan girişimcilerin yanındayız. Yine son senelerde startup’lardan hizmet alımı konusuna önem veriyoruz. Şirketimiz ürün ve hizmetlerin yüzde 10-15’ini bu startup’lardan temin ediyor. Bunun dışında üniversitelerle hayata geçirdiğimiz ortak projelerimiz var. Biz firma yerine kod alımını tercih ediyoruz. Belli bir aşamaya gelmiş ürünü alıp kendimiz geliştiriyoruz.”