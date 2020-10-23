Data Analysis Tools- Veri Analiz Araçları

Veri Analizi (Data Analysis); ham verinin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi ile ortaya koyulan, yeni öngörüler ve sonuçları içeren süreci ifade ediyor. Tüm işletmeler için veri analizi; yapılacak yatırımlar, yeni projelerde kararlar, büyüme ya da küçülme gibi pek çok farklı karar alma süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılabilecek bilimsel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Veri analizi süreci nasıl işler?

Veri analiz süreci öncesinde gereksinimlerin doğru biçimde belirlenmesi ve bu doğrultuda hedeflerin de net şekilde ortaya koyulması gerekir. Hedeflere karar verildikten sonra süreç çok daha seri ve sonuç odaklı biçimde ilerleyebilir.

Problemin Tespiti

Veri Ölçüm Altyapısının oluşturulması

Verinin Toplanması

Veri Analizi

Uygulama ve Testler

Veri analizi nasıl yapılır?

Birçok işletmenin vereceği yeni kararlar ya da işleri büyütme gibi durumlarda yapmış olduğu veri analizi süreci en doğru şekilde takip edilmelidir. Analize başlamadan önce gereksinimler belirlenmeli ve hedefler net olarak ortaya koyulması gerekmektedir. Hedeflere karar verildikten sonra süreç daha hızlı bir şekilde devam edecektir. İlk olarak problemin tespiti yapılmalı ve veri ölçüm altyapısının oluşturulması gerekir. Ardından verinin toplanması ve veri analizi yapılmalıdır. En son olarak uygulama ve testler yapılmaktadır.

Veri analizi neden önemlidir?

Veri analizi işletmelerin performanslarını optimize etmelerine yardımcı olmaktadır. Bunu iş modeline uygulamak, şirketlerin iş yapabilmesinin daha etkili yollarını belirleyerek ve büyük miktarda veri depolayarak maliyetlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır.

Bir şirket ayrıca daha iyi iş kararları almak, yeni ve daha iyi ürün ya da hizmetlere yol açabilecek müşteri eğilimlerini ve memnuniyetini analiz etmek için veri analitiklerini kullanabilmektedir.

Veri Analizi Araçları

Pek çok farklı veri analiz aracı ve türü bulunur. Temelde ise 3 ana kategoride değerlendirilir;

Görsel

Sayısal

Sözel

Görsel olarak veri analizleri sunan araçlardır. Harita, fotoğraf, grafik gibi farklı türlerde veri analiz sonuçlarını ortaya koyar. Sayısal olarak veri analizleri sunan araçlar; özellikle sayısal veriler üzerinden sonuçları değerlendirmemize yardımcı olur. Sayısal ve görsel olarak analizler sunan veri analiz araçları da mevcuttur. Sözel olarak; ana temel problemlerin belirlenmesi, kavramsallaştırma, yöntem, politika ve uygulamalar hakında değerlendirmeler sunar.

SAP

On yılı aşkın bir süre boyunca, Intel ve SAP geniş bir analiz yelpazesi için performans ve ölçeklenebilirlik sağlamak üzere iş birliği yapmıştır. Intel'in dahili açık veri platformu tedarik zinciri veri analiz sistemini daha hızlı incelemek için SAP HANA* kullanır.

Intel ve SAP, SAP'nin veri analiz yazılımı portföyünü optimize etmek için Ölçeklenebilir Intel® Xeon® ve Intel® Optane™ sürekli belleğine yönelik olarak SAP HANA* ve SAP Analytics'ten SAP Leonardo'nun akıllı analizlerine kadar birlikte çalışır. Bu, geniş analiz iş yükleri için daha fazla bellek ve daha hızlı başlatma sürelerinin sağlanmasına yardımcı olur.

Oracle

Veri tabanı yönetim sistemlerinde bir lider olarak, Oracle çevrimiçi işlem işleme için karma iş yüklerinin yanı sıra geniş bir yelpazedeki veri kaynaklarından gerçek zamanlı akış analizine olanak sağlar. Intel'in Oracle ile 20 yılı aşkın iş birliği, Oracle Database'in performans ve ölçeklenebilirlik bakımından işletme ölçeğindeki özelliklerine, özellikle dağıtılmış gerçek zamanlı analiz alanında katkıda bulunmuştur. Oracle Database, analiz iş yüklerinin performansını geliştirmek için Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemcilerinin ağ mimarisini kullanır.

Microsoft* SQL Server

Microsoft* SQL Server, gerçek zamanlı operasyonel analizler ve tahmin edici analizler için veritabanı içi gelişmiş analiz özellikleri sunar. Microsoft ve Intel, Microsoft* SQL Server kullanan kuruluşların bu avantajlardan tam olarak yararlanabilmelerini sağlamak için birlikte çalışmışlardır. Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemcileri ile desteklenen doğrulanmış, optimize edilmiş donanım ve yazılım destekli referans tasarımlar, bir dizi işletme türü ve ölçeği için altyapının hazır olmasını sağlar.

SAS

SAS, tam yelpazedeki analiz iş yüklerine ilişkin çözümlerle güçlü bir analiz platformu sağlar. SAS ve Intel, işletme genelinde kullanıcılara daha hızlı performans ve daha akıllı karar verme sunmak için güçlerini birleştirmişlerdir.

Ortaklık, Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemcilerini ve Intel® Optane™ Solid State Sürücülerini kullanan SAS bellek içi analizlerini optimize etmek için çalışır. Optimize edilmiş performans, işletmelerin veri madenciliği ve öngörmeden kestirimci ve tanımlayıcı modellemeye kadar uzanan tam yelpazedeki analiz stratejilerini kullanmalarını mümkün kılar.

Cloudera

Cloudera, Apache Hoop ile desteklenen işletme büyük veri analizlerini ve veri yönetimi çözümlerini sunar. Intel® tabanlı veri merkezi teknolojileri için optimize edilmiş olan Cloudera, Hadoop’un açık kaynaklı teknolojisini kurumsal müşterilere sunar.

Cloudera'nın Hadoop dağıtımı (CDH) veri destekli öngörmeye olanak sağlayan tahmin edici analizlerle iş zekasını destekler. Intel® donanım ve yazılım optimizasyonları Hadoop ile veri analizini geniş yelpazedeki uygulamalar ve kullanım örnek olayları için kolaylaştırır ve hızlandırır.