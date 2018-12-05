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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX

THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile karşılaşacak yeşil-siyahlılar, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:05
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-siyahlı takım, son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa Ligi'nde yaşadığı 1 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Maccabi FOX ise organizasyonun 10. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i yenerek 6 maç sonra kazanmıştı. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:05
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Maccabi FOX
  4. THY Avrupa Ligi

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