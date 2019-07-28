Darüşşafaka Tekfen'de transfer - Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Jarrod Jones ile bir sezonluk sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones'u kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka'da oynayan 29 yaşındaki uzun forvetle bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Jones, geçen sezon Fransa'nın Monaco takımında forma giymişti.

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