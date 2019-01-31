Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i ağırlıyor - Yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İspanya temsilcisi ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünü ise yitiren organizasyonun son şampiyonu Real Madrid ise 2. sırada yer alıyor. İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.