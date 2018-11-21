"Darüşşafaka Tekfen karşısında dikkatli olmalıyız"





İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen karşısında kazanmak için kendi oyun tarzlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini ifade etti.

Başantrenör Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in genç, dinamik ve atletik bir takım olduğunu vurgulayarak, "Özellikle kendi sahasında oynadığı sert basketbol ile rakiplerine zor anlar yaşatmayı başarabiliyorlar. Darüşşafaka Tekfen karşısında çok dikkatli olmalıyız. Kendi oyun tarzımızı ve düzenimizi mutlaka sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in Avustralyalı oyuncusu Brock Motum ise maçla ilgili "Onlarla bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştık ve güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmalıyız ve umarım Avrupa Ligi'nin ikili maç haftasını iki galibiyet ile kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.