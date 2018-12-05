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Darüşşafaka Tekfen, ABD'li Douglas'ı transfer etti

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:35
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li Douglas'ı transfer etti


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Toney Bernard Douglas'ı kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Kulübünün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre yeşil-siyahlı takım, 32 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Douglas'ın transfer sürecini tamamladı.

Kariyerine NBA takımlarından New York Knicks'te başlayan Douglas, sırasıyla Houston Rockets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formalarını giydi.

Geçen sezon Anadolu Efes'te de görev alan tecrübeli oyun kurucu, bu sezonun başında ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un kadrosunda yer aldı. Daha sonra serbest kalan Douglas, sezonun kalan bölümünde Darüşşafaka Tekfen forması giyecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:35
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Toney Bernard Douglas

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