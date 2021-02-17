Darphaneye personel alımı! Darphaneye personel alımı ne zaman olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde KPSS şartı aranmaksızın 16 kamu personeli alımı yapılacağını bildirdi. İstanbul Dikilitaş Mahallesinde bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iki kadro için toplamda 16 personel alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. İşte” Darphaneye kamu personel alımı ne zaman olacak ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne personel alımı ne zaman olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne personel alımı 15 Şubat tarihinde başlayıp 19 Şubat tarihinde sona erecek. İlana İŞKUR üzerinden online olarak başvuru yapılacak olup diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

Darphaneye personel alımı için başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacak?

Yaş durumu ilan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik durumu askerlikle ilişiği bulunmamak.

Deneyim T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.

Aranan diğer özellikler vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

5 matbaa işçisi alımı…

İş Alanı/Kadro Darphane/İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

11 baskıcı (plastik) işçisi…

Açık pozisyon sayısı 11

İş Alanı/Kadro Darphane/İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi)