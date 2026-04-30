Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher’in artık Türkiye’ye girişi yasak!
Türk vatandaşı olup terör devleti İsrail ordusuna katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik kamuoyu talepleri yerine getirilmeye başlandı.
Jessica Bêcher isimli, Türkiye’de ikamet eden genç bir Türk-İsrail çifte vatandaşı kadın, İsrail ordusunda hizmet verdiği için Türk polisi tarafından tutuklanmıştı. ABD’nin müdahalesi ile serbest bırakılabildi, ancak kalbinin ülkesi İsrail’e sınır dışı edildi. Artık Türkiye topraklarına girişi yasak.
DİĞER ÇİFTE VATANDAŞLAR DA SINIR DIŞI EDİLSİN!
Vatandaşlar, sosyal medyadan, soykırımcı İsrail’e hizmet eden, ordusuna yazılarak soykırıma katılan bütün çifte vatandaşları İsrail’e sınır dışı edilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.
