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Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu ile yolların ayrılması

- Kulüp Onursal Başkanı Şükrü Karabacak:"Oktay hoca haddini aşan açıklamalarda bulundu ve bu nedenle yolları ayırma kararı aldık"- "Bu takım, 14 senedir dağılmadı. Oktay hocanın iki sözüyle de dağılacak değil"

07 Aralık 2018 Cuma 18:49
Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu ile yolların ayrılması


KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin kulüp onursal başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yolların ayrılmasına ilişkin, "Oktay hoca haddini aşan açıklamalarda bulundu ve bu nedenle yolları ayırma kararı aldık." dedi.

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Karabacak, Derelioğlu'nun yönetim kurulunun haberi olmadan 4 futbolcuyu kadro dışı bıraktığını aktararak, bu durumun kabul edilir bir yanının olmadığını söyledi.

Karabacak, Derelioğlu'nun, kulübün hisselerini devralmak isteyen ve "el sıkıştıkları" grubun isteğiyle göreve geldiğini ifade ederek, "Kendisi anlaşmanın sağlandığı gün, 'Eğer anlaşma gerçekleşmezse ben asla burada olmam, çeker giderim.' demesine rağmen bugün gelinen nokta ve yaşananlar ortada. Derelioğlu, bizim tercihimiz değildi." diye konuştu.

"Tezgaha geldiğimizi maalesef şimdi anlıyoruz." diyen Şükrü Karabacak, "Oktay hoca haddini aşan açıklamalarda bulundu ve bu nedenle yolları ayırma kararı aldık. Bu takım, 14 senedir dağılmadı. Oktay hocanın iki sözüyle de dağılacak değil. Hiç kimse Darıca Gençlerbirliği'nin üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunan futbolcuların alacakları için sponsor firmayla anlaştıklarını aktaran Karabacak, borçların bir kısmının para, bir kısmının ise gayrimenkul olarak ödeneceğini kaydetti.

Şükrü Karabacak, hafta başından itibaren futbolculara tüm ödemeleri yapmaya başlayacaklarını kaydederek, "Futbolcularımıza söz verdiğimiz tüm mali vecibelerimizi yerine getireceğiz. Bu kulüpte kimsenin parası kalmaz. Darıca Gençlerbirliği'ni yaşatmak ve geleceğini kurtarma adına her şeyi yapacağız. Sportif olarak hedefimiz play-off oynamak." diye konuştu.

Oktay Derelioğlu, yaptığı yazılı açıklamayla bugün yönetim kurulu tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:49
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  3. Oktay Derelioğlu
  4. Şükrü Karabacak
  5. TFF 2. Lig

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