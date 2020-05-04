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Aktüel

Darende’de kuraklık tehlikesi

Malatya’nın Darende ilçesinde Nisan ayının kurak geçmesi çiftçileri kara kara düşündürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:02:10 -
Darende’de kuraklık tehlikesi

Malatya’nın Darende ilçesinde Nisan ayının kurak geçmesi çiftçileri kara kara düşündürüyor. İlçede Nisan ayının kurak geçmesi ile çiftçilerin umudu yağacak yağmurlara kaldı.


Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Nisan ayının kurak geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Başdirek, Yeniköy ve Günpınar Mahallerindeki ekin tarlalarında inceleme yaptığını belirtti. Kaya, yaptığı incelemede, ekin tarlalarının topraklarının kuraklıktan çatladığını gördüğünü söyledi.


Kaya, “Darende’nin tahıl ambarı olarak bildiğimiz bu üç mahallemizde Nisan ayı içerisinde yeterli yağmur yağmadığı için toprak kuruyarak çatlamış durumda. Toprakta öz kalmamış. Eğer kısa süre içerisinde yağmur yağmazsa ürünler yanar ve verim düşer. İnşallah çiftçilerimizin korktuğu başına gelmez. ilçemizin tahıl ambarı olan bu üç mahallemizde toprağa atılan hububatın istenilen şekilde çimlenmediğini ve yeşerip gelişmediğini görüyoruz. Nisan ayında beklenen yağışlar olmadı. Önümüzdeki günlerde tarım alanlarına beklenen yağışlar gelmezse üretimde ciddi kayıplar yaşanır” ifadelerini kullandı.


Kaya, ilçede geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don konusunu da hatırlattı. Vedat Ali Kaya, “Darende’de 2 bina ailenin geçim kaynağı olan kayısıda da zirai don olayı yaşandı ve birçok bölgemizde çiftçilerimizi zor günler bekliyor” diye konuştu.

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