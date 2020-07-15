Darbeyi kahve keyfiyle seyreden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması
“Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkacağım” dediği halde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü teröristlerin arasından elini kolunu sallayarak geçen ve CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."
Darbeyi kahve keyfiyle seyretmişti
Darbe girişimi sırasında havalimanını tutan FETÖ’cü teröristlerin arasından elini kollunu sallayarak geçen ve yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında CHP’li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip etmişti.