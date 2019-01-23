Darbesever 'Aydınlık'a: Düzenbazlık, Kaşar Darbeci'nin hayat tarzıdır!

Perinçekci Aydınlık gazetesi önceki gün yayınladığı "Fetullah Gülen: En büyük darbeyi 28 Şubat’ta yedim" başlıklı haberiyle 28 Şubat darbecilerine çıkarak, 28 Şubat’ın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e karşı yapılmış bir hareket olarak lanse etmişti.

Aydınlık'tan 28 Şubatçıların 'FETÖ ortaklığı'nı gizleme çabası

"FETÖ, bir Gladyo örgütüdür"

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Düzenbazlık, Kaşar Darbeci’nin hayat tarzıdır" başlıklı bugünkü yazısında Aydınlık’ın iddialarını çürüterek Müslümanları yok etme kalkışması olan 28 Şubat süreci ve FETÖ arasındaki karanlık bağlantıyı gözler önüne serdi.

Korkmaz "28 Şubat darbesini gerçekleştiren generallerin arkasında Türkiye’deki Baronsal Gladyo yapılanması vardı. FETÖ, bir Gladyo örgütüdür. 15 Temmuz’daki darbe kalkışması da ABD/NATO tarafından FETÖ eliyle yapıldı" diye yazdı.

İşte Korkmaz’ın o yazısı;

Önceki günkü Aydınlık gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir haberin başlığı aynen şöyleydi: “Fetullah Gülen: En büyük darbeyi 28 Şubat’ta yedim”

Aydınlıkçılar haberi bu şekilde vermek suretiyle akıllarınca 28 Şubat darbecilerini mazur göstermeye, o cuntacı zalimlere koltuk çıkmaya yeltenmişlerdi.

Böylelikle, 28 Şubat Cuntası’nın Paralel Yapı’yı “himaye ettiği” gerçeğinin üzerini de örtüyorlardı!

YALAN-DOLANDAN KİM ÖLMÜŞ Kİ?

Aydınlık’taki habere göre; FETÖ lideri Fetullah Gülen, 14 Ocak’ta yeni bir konuşma yapmış ve şöyle demişti: “Ben 27 Mayıs’ı da gördüm onun tokadını yedim. 12 Mart’ı gördüm, onun da tekmesini yedim. 12 Eylül’ü gördüm, çiftesini yedim. 28 Şubat’ın hem tekmesini hem yumruğunu yedim…”

(...)

15 Temmuz 2016’daki darbe kalkışmasının BİR NUMARA’sı Fetullah Gülen Locaefendi için, yalan söylemek “günlük spor” gibidir. Düzenbazlık, onun hayat tarzıdır.

Aydın Doğan’ın Kanal D’sinden, Refahyol Hükümeti’ne “Beceremediniz gidin” diye çağrıda bulunan Gülen; 28 Şubat Darbesi’nin önde gelen ismi Çevik Bir’e övgü dolu bir mektup yazmıştı.

Baronsal Gladyo’nun Medya Leşkeri Ertuğrul Özkök, Paralel Bugün’e verdiği röportajda “28 Şubat sürecinde Alâeddin Kaya’yı -onun talebiyle- Çevik Bir’le buluşturdum. Çevik Bir’i telefonla aradım. Ona Gülen’i övdüm” diyordu! (27 Nisan 2014)

JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs) adlı Yahudi örgütü, Genelkurmay İkinci Başkanlığı döneminde üç kez ziyaret ettiği Çevik Bir’e 1999’da “Ulusal Liderlik” ödülü vermiştir…

28 Şubat sürecinde ABD’deki muhtelif Yahudi örgütlerinin temsilcileri ile Gülen’i buluşturan İzhak Alaton’dur. FETÖ’nün baş tacı yaptığı Derin Baron Mister Alaton’un Gülen için Haseki Hastanesi’nden “Türkiye’de tedavi edilemez” raporu aldırttığına dair itirafın yer aldığı bir haberden bu sütunda çıkan bir yazıda bahsetmiştik. (28 Kasım 2018)

Aynı yazıda; vaktiyle İzhak Alaton’un “Ben bu ülkede tank yürütebilmek için dört tane ev verdim!” dediğinden de söz ediliyordu!

İşte bu Mister Alaton, 23 Nisan 2012 tarihli bir röportajda “28 Şubat soruşturmasının genişlemesini doğru bulmuyorum” diyordu!

FETULLAH’IN DERİN OKULLARI

28 Şubat’ın Cuntası, Türkiye’deki Üst Yapı’dan yani Baronsal Gladyo’dan emir alıyordu!

28 Şubat Darbesi, birçok dindar vatan evladına zulmederken; arka planda Fetullahçı Yapılanma’ya itina ile KULVAR açmıştır.

Askeriye’den Emniyet’e, oradan Bürokrasi’ye kadar tüm devlet kademelerinde Paralel Yapı’nın örgütlenmesine “taammüden” göz yumulmuştur.

Laikçi 28 Şubat Yönetimi, İmam Hatip’lerin orta kısmını kapatıp artı İHL mezunlarının üniversiteye girişlerini sadece İlahiyat fakülteleri ile sınırlarken; Fetullah’ın okullarına ve dershanelerine dokunmadı!

O dönemde, Fetullah “İsterseniz okulları MEB’e devredelim” tiyatrosunu da oynadı: Alâeddin Kaya, bu numaradan teklifi, Çevik Bir’e iletti. Ertuğrul da, bunu gazetesinin manşetine çekti. 28 Şubatçılar bu okulları aldılar mı, peki? Hayır!

Neden? Zaten, bu Paralel Okullar Türkiye’deki Baronsal Gladyo’nun FETÖ eliyle yürüttüğü bir CIA projesiydi! “MEB’e devredilmelerine gerek yoktu!”

FETULLAH’IN DERİN COPLARI

Yirmi Sekiz Şubat darbesinin ‘işaret fişeği’ olarak kurgulanan 28 Aralık 1996 tarihli “Müslüm-Fadime Olayı”nı organize edenler/uygulayanlar Paralel Yapı mensubu olan Emniyetçilerdi. Bu derin gerçek, son yıllarda belgelenmiştir.

Müslüm-Fadime Baskını’nda Paralel Polisler’in rejisörü de 90’lı yıllarda Fetullah’ın Copları’nı özenle yetiştiren Mister H. Hunter’dır: Bu Truva Şahıs, bir süre önce Halk TV’de FETÖ konuşulurken “Bu yapı için, terör örgütü diyemezsiniz. Onları PKK ile aynı kefeye koyamazsınız” demek suretiyle, ağzındaki baklayı çıkarmış “aslında ne olduğunu” göstermiştir!

YİRMİ SEKİZ ŞUBAT& ON BEŞ TEMMUZ

28 Şubat darbesini gerçekleştiren generallerin arkasında Türkiye’deki Baronsal Gladyo yapılanması vardı. Tüm hücreleriyle ABD’ye bağlı ve bağımlı bir yapıdan bahsediyoruz.

FETÖ, bir Gladyo örgütüdür: 15 Temmuz’daki darbe kalkışması da –ABD/NATO tarafından- FETÖ eliyle yapıldı…

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