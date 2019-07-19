Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan kanlı darbe sonrasında yaşananları, Mısırlıların gündelik hayatından esinlenerek anlatan “El Hatk” filmi izleyiciyle buluştu. Filmin senarist ve yönetmeni Muhammed el-Bahravi, haksız yere cezaevinde kaldığını belirterek, oradaki mahkumların ve ailelerinin çektiği sıkıntılardan esinlendiğini söyledi. El Cezire’de çalıştığı iddiasıyla hapse atıldığını dile getiren Bahravi, “25 Ocak Mısır Devrimi’ne katıldık. Özgürlüğün Mısır’a gelmesi tek hayalimizdi. Hayalimiz gerçekleşti ama Mısır’da darbeyle her şey değişti. Ben hiçbir suçum yokken 3 sene boyunca hapiste kaldım” dedi. Filmdeki tüm karakterlerin darbeden etkilendiğini dile getiren Bahravi, şöyle devam etti:

80’lerin Türkiyesi bizi anlar

“Örneğin filmdeki istihbarat üyesinin eşi ev hanımı ve herhangi bir olayla uzaktan yakından ilgisi yok. Eşinin ne yaptığını bile bilmiyor ama onun da hayatı kararıyor. Filmimizdeki Türk oyunculardan Öznur da Mısırlı olmayan ama bu süreçlerde büyük darbe alan birini canlandırıyor. Çok severek evlendiği eşi hapishaneye giriyor ve sonrasında daha büyük sorunlarla karşılaşıyor. Gizli servis üyesinin arkadaşları için ilk başlarda her şey güzel olsa da değişen süreçler onları da yok ediyor. Ezilen insanları anlatmaya çalıştım. İki tarafın da sorunlarını ve yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtmayı denedim. Askeri darbelere hayır demek için bir araya geldik. Türkiye’de özellikle 1980’leri yaşayanlar, darbe süreçlerinde insanların nasıl acı çektiklerini bildikleri için filmi daha iyi anlayacaktır.”

Askeri darbenin kararttığı hayatlar...

“El Hatk” filminin senarist ve yönetmeni Muhammed el-Bahravi, filminin anatomisini anlattı. Film, Mısır’ın arka sokaklarındaki küçük ve sıradan hayatların büyük ve sarsıcı hikayesini, Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan kanlı darbenin ardından gelişen dehşet ikliminde anlatıyor.