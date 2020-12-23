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Aktüel Darbedilerek öldürülen kadının katil zanlısı kardeşlerin yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Darbedilerek öldürülen kadının katil zanlısı kardeşlerin yargılanmasına devam edildi

Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu A.Ş: - "Olay günü 4 kez polisi aradım, evden sürekli kadının yardım isteme sesleri geliyordu. Bir süre sonra eve ambulans ve polisler geldi. Aşağıya indiğimde kadının öldüğünü öğrendim"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:51:38 -
Darbedilerek öldürülen kadının katil zanlısı kardeşlerin yargılanmasına devam edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili sanık iki kardeşin ve maktulün alıkonmasına yardım ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Gökhan Ç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanığın kız kardeşi Ümran Ç. ve Süleyman A. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Gökhan Ç, bir önceki savunmasını tekrarladığını belirterek, hayatını kaybeden Hatice Şimşek'i 7 yıldır tanıdığını, olaydan kısa bir süre önce de sevgili olduklarını ifade etti.

Şimşek'i öldürme niyetinin olmadığını öne süren Gökhan Ç, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tanık olarak dilenen komşu A.Ş, sanığın maktule sürekli şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

Olay gecesi evden çok fazla bağırma seslerinin geldiğini aktaran tanık, "Olay günü 4 kez polisi aradım, evden sürekli kadının yardım isteme sesleri geliyordu. Bir süre sonra eve ambulans ve polisler geldi. Aşağıya indiğimde kadının öldüğünü öğrendim." beyanında bulundu.

Duruşmada, sanık Ümran Ç'nin sabah 05.00'te evden çıktığını söylemesi rağmen telefon kayıtlarına göre öğle saatlerinde evden ayrıldığının tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gökhan Ç. (31), 2 Ağustos'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu bildirmiş, eve giden ekipler vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gökhan Ç. ve kız kardeşi Ümran Ç. tutuklanmış, maktulün alıkonmasına yardım ettiği öne sürülen Süleyman A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanık Ümran Ç, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

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