0553 313 94 23

Darbeciler mahkemede de rahat durmuyor! Jandarma son anda fark etti

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada sanık eski pilotyüzbaşı Selahattin Yorulmaz, duruşma esnasında diğer darbecilere mesaj ulaştırmak isterken jandarmaya yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:56
Darbeciler mahkemede de rahat durmuyor! Jandarma son anda fark etti

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın sanıklarından eski pilotyüzbaşı Selahattin Yorulmaz örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazılan notu diğer sanıklara ulaştırmaya çalışırken yakalandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasının sanığı eski F16 pilotu Selahattin Yorulmaz, duruşma sırasında avucunda sakladığı notu FETÖ'nün "yurtta sulh konseyi" üyesi Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş'a verdiği sırada jandarma tarafından fark edildi.

Bunun üzerine görevliler Karakuş'tan notu almak istedi ancak Karakuş notu vermeyerek arka sırada oturan eski pilotbinbaşı Mustafa Azimetli'ye attı. Notu alıp cebine koyan Azimetli, jandarma personelinin ısrarına rağmen notu teslim etmedi. Bunun üzerine Azimetli, görevli jandarma personeli tarafından nezarethaneye götürülmeye çalışıldığı sırada eski tuğgeneral Necip Yılmaz, Azimetli'ye "gitme" diye bağırdı. Bu esnada diğer sanıklar da duruşmanın düzenini bozacak şekilde görevlilere tepki gösterdi.

Salonda gerekli emniyet tedbirleri sağlandıktan sonra sanık Azimetli nezarethaneye alındı. Azimetli'nin üzerinde yapılan aramada, örgüt üyelerinin motivasyonunu sağlamak ve çözülmenin önüne geçmek için kaleme alındığı belirlenen not ele geçirildi.

Darbe sanığı FETÖ'cülerin cezaevinde birbirlerini motive etmeye yönelik haberleştiklerini gözler önüne seren notta, din istismarı üzerinden örgütün çözülmesinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi. Tutanak altına alınan nota ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, sanıklar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında incelenen notun, daha önce FETÖ tutuklularında ele geçirilen, rüyalar ve sabırlı olmaları yönündeki telkinler içeren notlarla benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Darbe sanıklarının duruşma salonunda birbirlerine yazdıkları notları yayarak örgüte bağlılıklarını diri tuttuğu, çözülmenin önüne geçmek, örgüt mensuplarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kaleme aldıkları belirlendi. Ayrıca soruşturmada, mahkeme salonunda sanık Azimetli'ye "gitme" diye bağıran Necip Yılmaz'ın da görevli personele karşı tutukluları tahrik ettiği ve galeyana getirmeye çalıştığı tespit edildi.

FETÖ ile bağlarının olmadığını söylemişlerdi

Duruşma salonunda motivasyon notunu gizlemeye çalışan Selahattin Yorulmaz ve Mustafa Azimetli, 15 Temmuz'da Ankara semalarında bomba yağdıran F16 pilotlarıydı. Eski yarbay Hakan Karakuş ise o gece darbeci F16 pilotlarını koordine etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "eline sağlık" diyen Karakuş'tu.

Mahkemedeki savunmalarında FETÖ ile herhangi bir bağları olmadığını, emir komuta içerisinde hareket ettiklerini savunan sanıkların üzerinde yakalanan notlar, darbe girişiminin plan, sevk ve idaresinin bir kez daha FETÖ'cü askerler tarafından yapıldığını gözler önüne serdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:56
  1. Ankara
  2. eski pilotyüzbaşı Selahattin Yorulmaz
  3. eski yarbay Hakan Karakuş
  4. Akın Öztürk
  5. fetö

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
    1. Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
    2. Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    3. İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    4. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    5. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    6. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    7. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    8. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    9. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    10. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    11. Menemenspor'da transfer
    12. Kıvanç hayata tutunamadı
    13. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    14. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    15. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    16. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    17. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    18. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    19. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    20. Muğla'daki trafik kazası
    21. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    22. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    23. Kars’ın şehir içi yol ve..
    24. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    25. Akıncı Üssü davası
    26. Basra Körfezi'nde gerilim tırmanıyor!..
    27. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    28. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    29. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden..
    30. Fırat Üniversitesi Besyo taban..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi