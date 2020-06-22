Darbeci Sisi'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Eğer cüret ederse...

yeniakit.com.tr Gazeteci Fuat Uğur, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin, Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren açıklamaları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Uğur, sosyal medya hesabından, ülke çapında Sisi'nin darbesine karşı yapılan büyük kitle gösterilerini hatırlatarak, "Sisi eğer bir savaşa cüret ederse, canı burnundaki Mısır halkı için bir fırsat çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Darbeci Sisi'den küstah tehdit!

Darbeci Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.