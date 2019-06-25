0553 313 94 23

Darbeci Sisi’den geniş çaplı tutuklama kampanyası!

Mısır’da, darbeci Sisi yönetimi, yakıt ve emtia fiyatlarına yapılan yüksek orandaki zamlar ile Bahreyn Atölyesi’ne karşı çıkan eylemcilere karşı bugün geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlattı.

25 Haziran 2019 Salı 14:11
Darbeci Sisi’den geniş çaplı tutuklama kampanyası!

Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin baskı ve tutuklama kampanyası hız kesmeden sürüyor. Bugün de Mısır güvenlik güçleri yapılan yüksek oranda zam ile Bahrey Atölyesi'ne karşı çıkan birçok gazeteci, avukat ve hukukçu aleyhine geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlattı. Tutuklananlar arasında eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve çok sayıda eylemci var.

‘Bahreyn Atölyesi'

Tutuklama kampanyası arasında avukatlar ve eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve bir çok gazeteci, özellikle de Hisham Fuad ve Hussam Mounes ile birlikte birçok eylemci ve hukukçu var.

Darbeci Sisi yönetiminin geniş tutuklama kampanyası başlatmasında en büyük etkenin ise; aktivistler ile insan hakları savunucularının son zamanlarda yakıt ve emtia fiyatlarına yapılan yüksek oranda zam ile Trump'ın ‘Bahreyn Atölyesi'ne karşı başlattıkları protestoların neden olduğu açıklandı.

Sisi yönetimi, Mısır sokağının yeni bir öfke dalgasından korktuğu için son zamanlarda güvenlik tedbirlerini artırmıştı.

Müslüman kardeşlere ait şirketlere baskın ve tutuklama

Öte yandan Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman kardeşler liderleri tarafından işletilen 19 şirkete yaptıkları baskında, bu şirketlerin başkanlığını yapan Ziad al-Alimi'nin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na katılan ve bu şirketlerin kadrolarında görev alan Mustafa Abdel Moez Abdel Sattar Ahmed, Usame Abdel Aal Muhammed El Akbawi, Ömer Muhammed Şerif Ahmed El Şriiti , Hussam Mo'nis Mohamed Saad, Ziad Abdel Hamid Al-Alimi, Hisham Fouad Mohamed Abdel Halim ve Hassan Mohamed Hassan Barbari'nin de tutuklandığını açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:11
  1. Mısır
  2. darbeci Sisi
  3. eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi
  4. Trump
  5. Bahreyn Atölyesi
  6. Mısır İçişleri Bakanlığı
  7. Müslüman Kardeşler
  8. Müslüman Kardeşler Teşkilatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’de yol kenarına döşenen bomba patladı
    1. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    2. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    3. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    4. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    5. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    6. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    7. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    8. Helikopter müdahale ediyor!..
    9. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    10. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    11. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    12. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    13. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    14. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    15. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    16. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    17. Viranşehir’de korkunç kaza
    18. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    19. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    20. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    21. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    22. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    23. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    24. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    25. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    26. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    27. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    28. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    29. Haşim Kılıç’ın acı günü
    30. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı