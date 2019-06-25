Darbeci Sisi’den geniş çaplı tutuklama kampanyası!

Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin baskı ve tutuklama kampanyası hız kesmeden sürüyor. Bugün de Mısır güvenlik güçleri yapılan yüksek oranda zam ile Bahrey Atölyesi'ne karşı çıkan birçok gazeteci, avukat ve hukukçu aleyhine geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlattı. Tutuklananlar arasında eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve çok sayıda eylemci var.

‘Bahreyn Atölyesi'

Tutuklama kampanyası arasında avukatlar ve eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve bir çok gazeteci, özellikle de Hisham Fuad ve Hussam Mounes ile birlikte birçok eylemci ve hukukçu var.

Darbeci Sisi yönetiminin geniş tutuklama kampanyası başlatmasında en büyük etkenin ise; aktivistler ile insan hakları savunucularının son zamanlarda yakıt ve emtia fiyatlarına yapılan yüksek oranda zam ile Trump'ın ‘Bahreyn Atölyesi'ne karşı başlattıkları protestoların neden olduğu açıklandı.

Sisi yönetimi, Mısır sokağının yeni bir öfke dalgasından korktuğu için son zamanlarda güvenlik tedbirlerini artırmıştı.

Müslüman kardeşlere ait şirketlere baskın ve tutuklama

Öte yandan Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman kardeşler liderleri tarafından işletilen 19 şirkete yaptıkları baskında, bu şirketlerin başkanlığını yapan Ziad al-Alimi'nin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na katılan ve bu şirketlerin kadrolarında görev alan Mustafa Abdel Moez Abdel Sattar Ahmed, Usame Abdel Aal Muhammed El Akbawi, Ömer Muhammed Şerif Ahmed El Şriiti , Hussam Mo'nis Mohamed Saad, Ziad Abdel Hamid Al-Alimi, Hisham Fouad Mohamed Abdel Halim ve Hassan Mohamed Hassan Barbari'nin de tutuklandığını açıkladı.