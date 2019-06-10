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Darbeci Sisi halkı katlediyor! Savaş suçları raporlandı

Mısır yönetimini elinde tutan darbeci Sisi, hukuksuz referandum ile görev süresini uzatırken İnsan Hakları Örgütü'ne yansıyan katliamlarla savaş suçu işlemeye devam edeceğini gösterdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15

 Necmi Güven  yeniakit.com.tr 

Şekli bir seçimle devletin başına geçen Mısır'ın darbeci lideri Sisi, 8 yıllık biter görev süresini uzatmak için halkı baskı altında referanduma götürdü. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Nil ve Kudüs Havzası Koordinatörü Dr. Gökhan Bozbaş, Sisi'nin yetkilerini daha da artırdığı referandum süreci ile ilgili yeniakit.com.tr'ye konuşarak, "Sisi'nin devletin başına geldiği ilk dönemde sürekli olarak devlet başkanlığının iki dönem için seçileceğini ve 4+4 ile en fazla 8 yıl sonra seçimle gideceğini söylemişti. İlk dört yılı geçirdiği zaman malum yüzde 30'luk düşük bir katılım oranı ile ikinci seçim yapılmıştı. İnsanlar özellikle toplumda var olan baskıdan dolayı Sisi'yi istemiyorlardı." dedi.

Sisi'nin iktidar oyunu

Halkın Sisi'yi istememesine rağmen Mısırlıların bu duruma sabrettiğini belirten Dr. Bozbaş, "Konuştuğumuz tüm Mısırlılar bir dört yıl daha sabredeceklerini söylüyorlardı. Mübarek gibi 30 yıl beklemek zorunda olmadıklarının altını çiziyorlardı. Özellikle liberaller ciddi anlamda buna inanmışlardı. Geçtiğimiz Ocak ayında kamuoyunda 'Sisi çok başarılı, Sisi çok iyi gidiyor. Neden dört yılla sınırlandıralım? Neden böyle bir lideri yakalamışken sınırlı bir şekilde idare edelim?' algı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Sisi güce doymuyor

Sisi'nin, görev süresini uzatmak istediğine dair hiçbir açıklamada bulunmadığını kaydeden Bozbaş bunun kurgu olduğuna vurgu yaparak, "Parlamento'da gündeme getirtildi. Kabul edilip seçime götürüldü. Şimdi Sisi'nin görev süresi 2030'a hatta bir yorumlamaya göre 2034'e uzatıldı. 2013'te iktidara gelen kişi 2034'e kadar iktidarda kalacak. Seçimlerle iktidarda kalsa sıkıntı yok. Seçimlerin de şekli olduğu, özgür ve adil yapılmadığı bir yerde Sisi'ye verilen yetkiler ile diktatöral sistemden totaliter sisteme geçişin önü açılmış oldu." şeklinde vurguladı.

Raporlara yansıyan ihlaller

Referandumun ayrıca askere ve polise geniş yetkiler getirdiğine de değinen Bozbaş, "İnsan Hakları Örgütü'nün yayımlamış olduğu raporda Sina yarımadasında adam kaçırma, kitlesel infazlar, işkenceler, sivil tacizleri gibi olayların yaşandığını ve son iki yılda bunun sayısız şekilde not edildiğini, özellikle vurgulanan 16 tane kitlesel infazın çatışma şeklinde gösterilerek Dünya'ya sanki terörle mücadele ediliyormuş gibi bir algı oluşturulamaya çalışıldı. Fakat bunların tamamı tek taraflı bir şekilde askerlerin infazı olarak gerçekleştiğini ve savaş suçu sayılacağının İnsan Hakları Örgütü tescillemiş oldu." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
  1. mısır
  2. abdül fettah el sisi
  3. Dr. Gökhan Bozbaş

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