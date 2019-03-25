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Darbeci hainlerden yine aynı taktik! 51 polisi şehit ettirdi, mahkemede inkar etti

15 Temmuz hain darbe girişiminde aktif rol oynayan darbeci askerlerin savcılık sorgusundaki itiraf içeren beyanlarını hakim huzurunda inkar etme stratejisine, Ankara'daki kritik kurumların bombalanması talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun da sığındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:55
Darbeci hainlerden yine aynı taktik! 51 polisi şehit ettirdi, mahkemede inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.

Darbeci askerlerin, avukatlarının da hazır bulunduğu savcılık  sorgusundaki itiraf içeren beyanlarını hakim huzurunda inkar etme stratejisine,  Ankara'daki kritik kurumların bombalanması talimatını pilotlara aktaran Tosun da  sığındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eski Akıncı Üssü Harekat  Komutanı albay Ahmet Özçetin, 143. Filo'dan darbeyi yöneten sivil ve askerlerden oluşan ekibin aldığı bombalama talimatlarını Tosun'a iletti.

Tosun da uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı DESK'ten Ankara'da  bombalanacak noktaların koordinatlarını pilotlara aktardı.

Bu şekilde Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM ve Polis  Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanmasını sağlayan Tosun, 51 polis şehit olmasına, aralarında sivillerin de olduğu 41 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ankara semalarından bomba yağdıran pilotlara, "Kimsenin olması önemli  değil, atış serbest." diye talimat veren Tosun, vurulan her hedeften sonra  "Ellerinize sağlık" diyerek darbeci pilotları kutlamayı ihmal etmedi.

Darbeci pilotlardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının  takibe alınmasını isteyen Tosun, ayrıca AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı binalarının camları kırılacak şekilde alçak uçuş  yapılması talimatını verdi.

Bombalama talimatlarını verdiğini itiraf etti

FETÖ'nün mahrem imamı "Salih" kod adlı Ufuk Işık'a bağlı olarak  örgütsel faaliyetlerini yürüten Tosun, darbe girişiminden bir gün sonra Akıncı Üssü'nden kaçmaya çalışırken polislerce yakalandı.

Savcılık sorgusu sırasında Özçetin'den aldığı bombalama emirlerini  pilotlara aktardığını kabul eden Tosun, itiraflarıyla olay gecesi 141. Filo'da  yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlattı:

"TBMM'ye, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına, Emniyet Havacılık  Daire Başkanlığına bomba atılması yönündeki talimatları bana Ahmet Özçetin verdi.  Ben de havadaki uçuculara (pilotlara) ilettim. Özçetin, cep telefonu, telsiz ve  dahili hatla başka bir yerlerle görüşüp oradan aldığı talimatlarla bana emirler  veriyordu. Telefonda gayet rahat ve samimi bir şekilde konuşuyordu. Gece 01.00  civarında odama geçtim, o arada telefona baktım. Darbe haberlerini gördüm ancak o  saatten sonra da Özçetin'den aldığım bombalama talimatlarını uçuculara vermeye  devam ettim. Aktif ve pasif direnme gösteremedim. Karşı koymadığım için pişmanım.  Keşke karşı koysaydım da bu olayların içerisinde olmasaydım."

Polisleri vurmak için "Sniper Pod" getirmiş

Olaydan iki gün önce eski Üs Komutanı Hakan Evrim ile Diyarbakır 8.  Ana Jet Üssü'ne gittiklerini, burada hedefleri sıfır hatayla vurulmasını sağlayan  sniper pod sistemini uçağa dahil ettiklerini söyleyen Tosun, "Bu pod savaş uçağı  tarafından hedefte olan bölgeye lazer sıkar, lazer sıkılan bölgeye de akıllı  mühimmat atılır. Böylece de hedef yüzde 100'e yakın vurulur. Bu podu  taktırmaktaki amacımız kursiyerlere eğitim verilmesinde kullanılmasıydı. Fakat bu  lazer podlarının Özel Harekat ve Havacılık Dairesi'ne bomba atılmasında  kullanılmak üzere getirildiğini olaylardan sonra anladım." ifadelerini kullandı.

Bombalama eylemlerinden sonra pilotlara, "Ellerinize sağlık" dediği  hatırlatılan Tosun, "Hava Kuvvetlerinde bir bomba atıldığı zaman gelenek olarak  'eline sağlık' denir. Bu nedenle 'eline sağlık' dedim." dedi.

Telsiz ve telefon kayıtlarını da kabul eden Tosun, "Dinlediğim dikta  ses kayıtlarına ve görüntülere bir diyeceğim yoktur." demekle yetindi.

Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını vurgulayan Tosun, "Türkiye'de 15  Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin faili ve uygulayıcısı  FETÖ/PDY terör örgütüdür. Bunda herhangi bir kuşku yoktur. Amaçlarının da Türk  milletinin varlığına ve birliğine kast etmek olduğu ortadadır." itirafında  bulundu.

Diğer darbeciler gibi mahkemede çark etti

Tosun, TBMM, TÜRKSAT, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması  talimatını pilotlara aktardığına dair savcılık itirafını mahkemede inkar etti.

Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza  Mahkemesince görülen davanın 8 Eylül 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıkan  Tosun, yalan ve inkarda sınır tanımadı.

Darbenin olduğunu anlayamadığını iddia eden Tosun, terörle mücadele  harekatı için Akıncı'da olduğunu öne sürerek şu savunmayı yaptı:

"Telsizdeki talimatların nereden, kimden verildiğini bilmiyorum. Bir  filo DESK'inden böyle bir harekatı yönetmek mümkün değildir. Bu kadar kapsamlı  bir harekat, Filo'daki DESK bölgesinden yönetilemez. Böyle bir harekat, ancak  harekat merkezinden ya da radar kabiliyeti olan bir yerden yönetilebilir. Aynı  anda havada 20-30 hava unsurunun bulunduğu söyleniyor. Böyle bir büyük harekat,  hava sahası kontrol yönetim tedbirleriyle kurulabilir. Öyle olmasa uçakların  çarpışması lazımdı. Bu nedenle hava harekatının başka yerden yönetildiğini  düşünüyorum. Haberim olmayan bu darbe girişiminde, 'TMH görevi var.' denilerek  bir gecede kandırıldım, kumpasa getirildim. Alçakça kullanılan bu darbe  girişiminden kurtulmaya çalıştım. Silahlı ve maskeli komandolar nedeniyle direnç  gösteremedim. Bu hain darbe girişiminde beni kullanmak istediklerini düşünüyorum.  Bu darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadım. FETÖ/PDY terör örgütünü  lanetliyorum. Laik ve Atatürkçü bir subay olarak böyle illegal bir örgütün üyesi  olmam mümkün değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan Tosun hakkında 79 kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İhanetin ses kayıtları

Gece boyunca ihanet talimatları veren Tosun ile darbeci pilotlar  arasında geçen telsiz görüşmelerinden bazıları şöyle:

Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına saldırının kayıtları

Tosun: Bölge neresi hocam, PÖH mü, PÖH mü?

Mustafa Azimetli: Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracam.

Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada,  vurabilirsiniz.

Azimetli: Okey hocam, beklemede kalın, bildirecem.

Tosun: Anlaşıldı bekliyoruz.

Azimetli: Şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar, Sikorsky ama  araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek  taarruz başlayacak.

Tosun: Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun,  nizamiye bölgelerinde.

Ekrem Aydoğdu: Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel  çalıştıracaklar onu, vuralım mı?

Tosun: Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun.

Aydoğdu: Aslan 1, tek helikopter imha edildi.

Tosun: Anlaşıldı hocam elinize sağlık.

Polis Özel Harekat Başkanlığı'na saldırının kayıtları

Tosun: Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz,  mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi  nizamiyeden giriş yapıyor.

Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış  serbest.

Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı  nizamiyeye.

TBMM'ye saldırının kayıtları

Tosun: Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam?

Aydoğdu: Anlaşıldı dinliyoruz.

Tosun: Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10.

Aydoğdu: Eğer koordinat hassassa JDAM atalım.

Tosun: Koordinat değil hocam, görerek, size tarif ediyorum. Hava  Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis. Meclis binasının yola yakın  yeşillik tarafı, görerek GBU-10 atılacak.

Aydoğdu: Anlaşıldı.

Tosun: Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış  serbest. Kimsenin olması önemli değil, atış serbest.

Azimetli: Hocam alındı, atmaya çalışıyoruz.

Tosun: Öncelikle teşhis edin hedefi mutlaka, ondan sonra atış yapın.  Meclis'in ön tarafından 150 başlı Meclis'e doğru yaklaştığınızda ön tarafında bir  boşluk var, o yoğunluğun hemen ilerisinde Meclis'in bahçesi var, alan  var.Uzunoğlu: Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay'ın  koordinatları için dinlemedeyiz.

TÜRKSAT'a saldırının kayıtları

Hüseyin Türk: Aslan 6 bir nolu hedef bölgesinde.

Tosun: Anlaşıldı, atış sonuçlarını bekliyoruz.

Türk: Atış serbest, mutabık mıyız?

Tosun: Tamamıyla mutabık.

Türk: Anlaşıldı, dalışlı atış olucak.

Tosun: Görebiliyor musunuz, bu hedefler anten, biri büyük anten,  diğeri iki tane küçük anten, görebiliyor musunuz?

Türk: Negatif negatif.

Tosun: Anlaşıldı dikkatli olun, bunlar anten anten.

Türk: İkinci bomba hedef üzeri, üçüncü taarruza başladım.

Tosun: Bütün hedefler bomba üzeri, mutabık mıyız?

Türk: İki bomba hedef üzeri, son taarruz.

Tosun: Anlaşıldı, iki bomba hedef üzeri, diğer hedefleri de imha için  bekliyoruz, ordaki gördüğünüz bütün antenlere atabilirsiniz.

Tosun: Aslan 6, filo, hocam taarruzu bitirdiniz mi, yoksa hala  mühimmat var mı?

Türk: İki mühimmatım daha var, isterseniz daha anten var.

Tosun: İki mühimmatınız kaldı, mutabık mıyız bunları atmadan bekleyin.

Türk: Anlaşıldı, atmadan bekliyorum.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:55
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen
  4. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  5. FETÖ davası
  6. 15 Temmuz davası
  7. Darbeci askerler
  8. Yüzbaşı Ahmet Tosun
  9. eski Akıncı Üssü HarekatKomutanı albay Ahmet Özçetin
  10. FETÖ'nün mahrem imamı "Salih" kod adlı Ufuk Işık
  11. mahkeme

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