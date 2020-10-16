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Aktüel Darbe sanığı eski albay Avıalan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Darbe sanığı eski albay Avıalan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:41:09 -
Darbe sanığı eski albay Avıalan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski kurmay albay Mustafa Barış Avıalan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre Avıalan, 14 Ekim'de rahatsızlanarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Avıalan, dün hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Daha önce de rahatsızlanan Avıalan'a sevk edildiği hastanelerde kalp yetmezliği teşhisi konduğu ve bu yönde tedaviye başlandığı belirtildi.

Avıalan, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapıyordu.

Mustafa Barış Avıalan'ın darbe girişiminden önce Ankara Konutkent'teki villada, Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantılara katıldığı, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenmişti.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi Mustafa Barış Avıalan, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da karara bağlanan Genelkurmay Çatı davasında, "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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