Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar

FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında atlattığımız büyük bir tehlikeyi Suriyeli Türkmenlerin kanaat önderlerinden Abdülkerim Aga ortaya koydu. Akit’e konuşan Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, şunları dile getirdi:

PKK/YPG, DEAŞ pikapları hazırdı

“Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, sınırın Suriye tarafında binlerce DAEŞ ve PKK/YPG teröristi pikaplarda hazır bekletildi. Eğer Türk halkı kendisini tankların önüne atıp bu darbeyi önlemeseydi binlerce militan Türkiye’ye geçecekti. Darbe başarılı olsaydı karanlık güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru hayata geçirilecekti. Türkiye’den de bu koridora toprak kopartacaklardı.” Suriye’nin kuzeyini kopartıp Akdeniz’e ulaşan bir terör koridoru kurulmasını planlayan batılı karanlık güçlerin, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile bir taşla iki kuş vurmayı amaçladığını belirten Abdülkerim Aga, şöyle devam etti:

Mazlumları kurtardık

“Bu karanlık güçlerin amacının, Irak’ın kuzeyinden gelip Suriye’nin kuzeyinden geçerek Akdeniz’e ulaşan bir Kürt terör koridoru oluşturmak olduğu biliniyor. Asıl bilinmeyen, gözlerden kaçırılan ise, bu koridora Türkiye’nin güneydoğusundan da toprak koparma planıdır. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bu planlarını hayata geçireceklerdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inip tankların önüne çıkan feraset sahibi kahraman Türk halkı, hem kendi vatanını, hem de Suriye’deki mazlumları kurtardı. Çünkü Türkiye’nin düşmesi halinde Siyonist emperyalist güçlerin karşısında duracak güç kalmayacaktı.”