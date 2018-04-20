Dar giysiler reflüyü tetikliyor

Mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçması sonucu oluşan reflü, her 5 kişiden birinde görülüyor. Stres ve sağlıksız beslenme, reflü şikayetlerini arttırıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, "Doğru beslenerek ve yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi ve sebep olduğu yanma hissi engellenebilir" diyor. Ozman, reflüye karşı alınacak önlemleri şöyle açıklıyor:



MEYVELERE DİKKAT

Portakal ve mandalina gibi asitli meyveler, midede yanma hissini arttırıyor. Reflü hastaları için muz, elma gibi meyveler daha kolay tolere ediliyor.



KIZARTMADAN KAÇININ

Yağların mideyi terk etme süresi çok uzun olduğundan yağlı yiyecekler reflü şikayetlerine yol açıyor. Kızartma yerine ızgara, fırınlama ya da haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi gerekiyor.



BEYAZINI TÜKETİN

Yumurta sarısı, yemek borusunun mideye açılan kapağının gevşemesine yol açan 'kolesistokinin' hormonunun salınmasına neden oluyor. Böylece mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması kolaylaşarak reflü şikayetleri artıyor. Bu nedenle yumurtanın beyazının tüketilmesinde fayda var.



TOK KARINLA YATMAYIN

Yemekten sonra yatmak yerine, dik pozisyonda oturulması gerekiyor. Aksi halde mide içeriğinin yemek borusuna kaçma riski artıyor.



BAHARATLAR YAKAR

Baharatlı yiyecekler, reflü nedeni ile tahriş olan yemek borusundaki acıma ve yanma hissini arttırıyor. Özellikle acı kırmızı biberde bulunan 'kapsaisin', reflüyü tetikliyor.



AZ VE SIK YİYİN

Tek seferde yüksek hacimli yemek, midede oluşturacağı basınç ile kişide reflü şikayetlerine yol açıyor. Bu nedenle daha az miktarda ve sık yemek yemek gerekiyor. Öğünlerinizi günde en az 3-4 ya da daha fazla olacak şekilde planlamaya çalışın.



KİLO VERİN

Aşırı kilo mide basıncını arttırdığından mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması riskini arttırıyor. Özellikle göbek yağlanması fazla olduğunda, risk çok daha yükseliyor. Bu nedenle rüflüye karşı fazla kilonun verilmesi büyük önem taşıyor.



YEMEK YERKEN SU İÇMEYİN:

Yemek sırasında su içmek, karın içi basıncı arttırarak, reflü ağrısına yol açabiliyor. Bu nedenle suyu yemek aralarında tüketmeye dikkat edin.



KEMERİ SIKMAYIN

Dar kıyafetler, özellikle yemeklerden sonra karın içi basıncının artmasına sebep oluyor ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçma olasılığını arttırıyor. Karın bölgesini sıkan dar kıyafetlerden veya kemerlerden kaçınılması gerekiyor..

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