THY - İstanbul
0553 313 94 23

Dar gelirli online alışverişe yöneldi

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, online platformlardan ürün ile hizmet satın alan düşük gelirli ailelerin sayısının arttığını belirtti.

28 Ağustos 2018 Salı 10:29
Dar gelirli online alışverişe yöneldi

Dar gelirli aileler, online platformlardan ürün ile hizmet satın almayı tercih ediyor. Bu platformlardan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, “Asgari ücretli ya da asgari ücretin bir miktar üzerinde geliri olan üye sayısı birkaç senede 3-4 kat arttı” dedi.

Türkiye’de her 100 evden 83’ünde internet, her 100 kişinin 77’sinde akıllı telefon bulunduğuna dikkat çeken Kayral, “Bu ikili yan yana gelince internetten alışveriş de kolaylaşıyor. Dar gelirliler, alışverişte son derece dikkatli oluyorlar. Öncelikli tercihleri ise en ucuza ulaşmak” diye konuştu.

Kayral, dar gelirliler için internetten alışverişin avantajlarını söyle sıraladı:

-Karşılaştırma Siteleri: Aranan ürün ve hizmetin hangi sitede kaça satıldığını görmek uygun fiyatlı ürün almaya imkân tanıyor.

-Para İadesi Almak: İnternetten ürün alımlarını nakit para iadesi veren siteler kanalı ile yapmak aile bütçesine katkı yapıyor.

-Bedava Kargo: Ürünün bedava kargo seçeneği ile eve getirilmesi ek bir bedelden kurtarıyor.

-Rahatlık: Dar gelirli, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini marketten kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:29
  1. Avantajix.com
  2. Güçlü Kayral

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp kullananlara kötü haber! Tehlike kapıda
    1. WhatsApp kullananlara kötü haber!..
    2. Bedelli askerlikte görev yerleri..
    3. İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti!..
    4. Koza’dan rekor kâr
    5. Alman medyası duyurdu! Eski milli..
    6. BM'den kritik Yemen kararı!
    7. THY, mobilyacıları indirimli uçuracak
    8. Tapu işleminde 3 yılda 100 milyon..
    9. Çay molasında korkunç ölüm!
    10. Su kuyusundan çıkanlar şoke etti!
    11. KOBİ’lerin e-ticaretteki tercihi Aras..
    12. Çavuşoğlu Litvanya'da Grybauskaite ile..
    13. Selden etkilenen Hindistan’a acil yardım
    14. Turkcell’den çevreye büyük destek
    15. ÖSYM duyurdu! KPSS önlisans..
    16. TOKİ 176 arsayı satışa çıkarttı
    17. Rusya'dan askeri gözdağı! 300 bin..
    18. MİT TIR'ları davası sanığı itiraf..
    19. Karadeniz'in Bodrum'u Sinop, bakın ne..
    20. Dar gelirli online alışverişe yöneldi
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor