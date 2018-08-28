Dar gelirli online alışverişe yöneldi

Dar gelirli aileler, online platformlardan ürün ile hizmet satın almayı tercih ediyor. Bu platformlardan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, “Asgari ücretli ya da asgari ücretin bir miktar üzerinde geliri olan üye sayısı birkaç senede 3-4 kat arttı” dedi.

Türkiye’de her 100 evden 83’ünde internet, her 100 kişinin 77’sinde akıllı telefon bulunduğuna dikkat çeken Kayral, “Bu ikili yan yana gelince internetten alışveriş de kolaylaşıyor. Dar gelirliler, alışverişte son derece dikkatli oluyorlar. Öncelikli tercihleri ise en ucuza ulaşmak” diye konuştu.

Kayral, dar gelirliler için internetten alışverişin avantajlarını söyle sıraladı:

-Karşılaştırma Siteleri: Aranan ürün ve hizmetin hangi sitede kaça satıldığını görmek uygun fiyatlı ürün almaya imkân tanıyor.

-Para İadesi Almak: İnternetten ürün alımlarını nakit para iadesi veren siteler kanalı ile yapmak aile bütçesine katkı yapıyor.

-Bedava Kargo: Ürünün bedava kargo seçeneği ile eve getirilmesi ek bir bedelden kurtarıyor.

-Rahatlık: Dar gelirli, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini marketten kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor.