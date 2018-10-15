Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir

● Dekorasyonun sade, renk ve malzemelerin uyumlu olmasına dikkat edin. Renklerin bir kuralı yok, ama eviniz dar ise renkli bir banyo ile evinize sevimlilik getirebilirsiniz.

● Banyoyu daha geniş göstermenin vazgeçilmez yollarından biri aynalardır. Mesela bir düz duvarın tamamını ayna ile kaplayın. Banyonuz adeta iki misli genişlemiş gibi olacaktır.

● İçeriye doğru açılan banyo kapınızı, sürme panel ya da katlanır kapı ile değiştirebilirsiniz. Çift kapaklı ya da sürme duş paravanları da size yer kazandırır.

● Yarı transparan kapı ya da bölmeler, içeriye tabii ışık yansıtacakları için çok daha ferah bir görünüm olur. Buzlu cam mahremiyeti korur.

● Paslanmaz çelik gibi yansıtıcı yüzey ve döşemeler, ışığın etrafa yayılmasını sağlar.

● Kenar boşlukları ya da aralık bırakmadan her zaman fayansların yerden tavana kadar döşenmeli..

● Detaylara özen ister. Malzemeler arasındaki bağlantılar ya da farklı döşemeler muntazam ve abartıdan uzak olmalıdır.

● Yerden ısıtma, alandan tasarruf etmeyi sağlar. Fakat, kırıp dökmeyi, masraf ve zahmeti gerektirir. İnce bir radyatör daha akıllıcadır.

● Hattâ küçük bir banyoyu uygun bir sıcaklıkta tutmak için bir havlupan dahi yeterli olabilir.

● Duvara takılan musluklar da dağınıklığı azaltır. Sıcak/soğuk mikserli musluklar ikili musluk başlarına göre çok daha az yer kaplar.

● Tavan penceresi biçimindeki tepe aydınlatmaları ya da tavan ışıklandırmaları dar alanın daha hacimli görünmesini sağlar.

● Banyonuzda görünen eşyaları minimum düzeyde tutun. Dışarıda sadece havlu, sabun ve dış fırçaları gibi bazı temel malzemelerin görünmesine izin verin.

● Lavabo altı, lavabo ve tuvalet arası ve hatta küvetin ayak kısımlarını dolaplar için değerlendirin.