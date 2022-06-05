Dansözlere taş çıkartacak performans! CHP'nin Faik'i, Asena'dan iyi kıvırdı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bir katılımcının kendisine yönelttiği "HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz." diyerek cevap verip, kıvırma konusunda ne kadar usta olduğunu bir defa daha gösterdi.

Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Öztrak, "CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz" diyerek kaçamak bir cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Kavala ve Demirtaş vaadi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" isimli toplantıda, terörle mücadele yasasında değişiklik vaadinde bulunmuş, Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" ifadelerini kullanmıştı.