Dansın, valsin faturası 2 milyon TL

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Kasım dansının faturası dudak uçuklattı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü 10 Kasım’da, eşi Dilek İmamoğlu ile dans edince büyük tepki çeken Ekrem İmamoğlu’nun, etkinlik için İBB kasasından 2 milyon liradan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı. Üstelik İBB’den etkinlik için ihale alan firmanın da, CHP’li Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Serdal Mumcu’ya ait olduğu bildirildi.

CHP’li üyeye 2 milyon

Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da İBB bir anma etkinliği düzenlemişti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile dans etmişti. İmamoğlu ailesinin Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümünde neşe içinde eğlenmesi laikçi kesimin büyük tepkisini neden olmuştu.

İBB yönetiminin yüzündeki tebessümün nedenini gazeteci yazar Cengiz Alçayır ifşa etti.

Yandaşa paslamışlar

Alçayır’nın ortaya çıkarttığı belgelere göre, 10 Kasım etkinliği için İBB’nin yüklenici 2 firmaya toplamda KDV hariç 1 milyon 850 bin TL ödeme yaptığı, KDV de eklenince ödemenin 2 milyon liralıyı geçtiği kaydedildi. Üstelik o gecenin ihalesini alan firmalarında yandaş şirketlerden olduğu tespit edildi. İhaleyi alan firmalardan birinin Mumcular LTD adlı bir şirket olduğu, şirketin merkezinin ise İmamoğlu’nun geçmiş dönemde belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde bulunduğu ifşa oldu. Ticari sicil kayıtlarında şirketin sahibinin Serdar Mumcu olduğu, ilgili şahsın CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptığı belirlendi. İhalenin diğer organizatör ortağının da Beylikdüzü merkezli olduğu vurgulandı.

Flamenkoya 400 bin

Zarar edildiği gerekçesiyle ulaşıma ve su faturalarına zam üstüne zam yapan İBB yönetiminin, daha önce de Edis konserine 500 bin TL, Flamenko dansçısına 400 bin TL, şehir hatları vapurunda yapılan sarhoş dansı için ise 215 bin TL ödeme yapılmıştı.

“Biz de kayırmaca, torpil olmaz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde kendisiyle birlikte çalışan araştırma şirketinin sahibi Can Dağdelen’e de İBB kasasından 5 milyon 500 bin TL’lik iş paslamıştı.