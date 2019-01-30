Danny Drinkwater'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Türkiye'yi tatil yeri olarak görüyor' Fenerbahçe'nin gündeminde olan Chelsea'da forma giyen Danny Drinkwater'ın Fenerbahçe'ye gelmeyeceği belirtildi.

Yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danny Drinkwater'dan Fenerbahçe'ye olumsuz haber. Menajer Martin Cockshaw Danyy Dirnkwater ile ilgili transfer sorusuna son noktayı koydu. İşte o açıklama: "Danny Drinkwater sadece Premier Lig'de oynamayla ilgileniyor. Türkiye'yi seviyor ve güzel bir tatil beldesi olarak görüyor ama bunu futbol oynamak için bir yer olarak görmüyor." Kaynak:Yeniakit.com.tr

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