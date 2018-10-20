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Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ kararına tepki yağıyor! Eski Türkiye hortlatılmasın

Toplumdan bihaber yargı, skandal bir karara daha imza attı. Okullarda “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmeliği iptal eden Danıştay’a her kesimden tepki geliyor. Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, siyasi iradenin eski Türkiye’nin hortlatılmasına geçit vermemesini istedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ kararına tepki yağıyor! Eski Türkiye hortlatılmasın

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Danıştayın “Öğrenci Andı” kararına karşı, siyasi iradenin kararına sahip çıkması, eski Türkiye’nin hortlatılmasına geçit vermemesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini değerlendirdi. 

2013’te kaldırılmıştı

Konuşmasına, “Siyasi irade kararına sahip çıkmalı, eski Türkiye’nin hortlatılmasına geçit vermemelidir” sözleriyle başlayan Yalçın, 2013’te toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak Öğrenci Andı’nın kaldırıldığını ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına sendika olarak verdikleri desteği hatırlatan Yalçın, Danıştay 8. Dairesinin idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp, hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarındaki ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini söyledi.

Hukuk tanımaz karar

Gerekçeli kararda, uluslararası hukuk ve Anayasa’nın dahi görmezden gelindiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: “Danıştay verdiği kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye’nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye’nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tek tipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor, itiraz mercinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Sorumluluk siyasi iradenin

Milli Eğitim Bakanlığına, 2013’te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısında bulunan Yalçın, “Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir diyoruz” dedi. Danıştayın kararının ideolojik nitelikte olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: “Bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalı ve artırılarak sürdürülmelidir.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
  1. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. Öğrenci Andı
  4. Danıştayın “Öğrenci Andı” kararı
  5. Danıştay 8. Dairesi
  6. Anayasa
  7. Milli Eğitim Bakanlığı

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  • AHMETAHMET1 sa önce
    TÜRKÜM DEMEKEY BÜYÜK ATATÜRK DEMEK NEDEN SİZİ BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR....... SİZİ BAŞKA ŞEYLERİN RAHATSIZ ETMESİ LAZIM AMA ONLAR HAKKINDA TEK SÖZÜNÜZ YOK
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