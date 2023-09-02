Danışman olarak atadığı kadından Kılıçdaroğlu’na 'Hain ve kanı bozuk’

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 8'li koalisyonun desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayarak 'değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'na boyun eğdirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YERİNİ SAĞLAMA ALAMAYA DEVAM EDİYOR

'Değişim' diyenlere boyun eğdirerek, koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir skandalı daha patlak verdi. Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadığı ortaya çıktı.

Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET YAĞDIRMIŞTI: HAİN, KANI BOZUK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın(Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.

YAMAN: CHP BU ÜLKENİN SORUNU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yaman bir diğer sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk" demişti.

MUSTAFA KEMAL DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Mustafa Kemal'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Mustafa Kemal düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal'i hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.

FONDAŞ MEDYA İSYAN ETTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni atama kararına fondaş medyada da isyan etti.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN KONUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Mahpeyker Yaman'ı ataması büyük tepkilere neden olurken, CHP'nin trol başı Eren Erdem canlı yayından nasıl savunacağını şaşırdı. Yaman'ın atamasını "MYK sonrası böyle bir isim yok" diyerek geçiştirmeye çalışan Eren Erdem göz göre yalan söyledi. Nitekim CHP ve Mustafa Kemal düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ataması 26.05.2023 tarihinde gerçekleşmişti.

Troll başı Eren Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir atama söz konusu değildir onu ifade edeyim. Sosyal medyada ciddi bir tartışma olduğunu gördüm. Şunu belirtelim sayın genel başkanımız MYK değişikliği yaptı. Bu değişimi ile beraber, bu yenilenme ile beraber hemen akabinde 4 Haziran'da bütün arkadaşlarımızın görevi sona ermiş oldu. Daha sonra yeniden danışman olarak atadığı kişiler oldu. Engin Özkoç, Hacer Foggo, Özgür Yiyici, Namık Tan gibi isimler oldu.

"BÖYLE BİR ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fakat böyle bir isim ataması söz konusu değil. Genel başkanımızın bu isimde danışmanı yok. Bu nasıl bir gündem oluştu bilmiyorum açıkçası. Bizim genel merkezimizde danışmanlık genelgesi imzalanmış, Perinaz Mahpeyker isimli genelgemiz yok. 4 Haziran sonrası MYK değişimi ile beraber danışman kadrosu tümünün görevi sona erdi. Sıfırdan danışmanlık ihdasları başladı. Bu isimli genel başkanımızın danışmanı yok. Bu bilgi yanlış bir bilgi.

TEYİT ETTİM DEDİ ISLAK İMZALI BELGEYİ İNKAR ETTİ

Usul olarak biz medya birimi olarak özellikle gazeteci arkadaşlar bilirler, bizim bütün muhabir arkadaşlarımızın olduğu Whatsapp topluluğumuz var. Biz bu tür atamalar olduğu zaman bunu ilan ediyoruz. Danışmanlık ataması olduğunda biz kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Böyle bir bilgilendirme hiç yapmadık. Bugün internette görünce teyit ettim. Böyle bir atamanın yapılmadığı bana net bir şekilde bildirildi."

CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ: GÖREVDEN ALINMADIĞINI SÖYLÜYOR

Eren Erdem'in açıklamalarının ardından bir paylaşımda bulunan CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç, "Perinaz Yaman ile konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu, görevden alınmadığını, istifa etmediğini ve etmeyi de düşünmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.