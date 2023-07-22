Danimarka'daki kalleş saldırı sonrası Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan kalleş saldırı da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.
Kaynak: İHA
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