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Daniel Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor Sturridge transfer

Trabzonspor yılın bomba transferine imzayı attı. Forvet ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde forma giyebilen Sturridge, 1,80 boyunda ve sol ayağına hakimdir. 2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştı. Peki Daniel Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Sturridge hangi takımlarda oynadı? İşte Trabzonspor’un transfer ettiği Sturridge biyografisi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:02
Daniel Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor Sturridge transfer

Trabzonspor yılın bomba transferine imzayı attı. Forvet ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde forma giyebilen Sturridge, 1,80 boyunda ve sol ayağına hakimdir. 2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştı. Peki Daniel Sturridge kimdir? Sturridge nereli ve kaç yaşında? Sturridge hangi takımlarda oynadı? İşte Trabzonspor’un transfer ettiği Sturridge biyografisi.

Daniel Sturridge kimdir?

1 Eylül 1989 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Daniel Sturridge, 6 yaşındayken Cadbury Athletic kulübünde futbol eğitimi almaya başlamıştır. Yetenekleri ile Aston Villa'nın dikkatini çeken Sturridge, bir yıl sonra buraya transfer olmuş ve 4 yıl sonra Coventry City'nin yolunu tutmuştur.

2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştır. Chelsea tarafından kadroda değerlendirilmeyen oyuncu, Bolton'a kiralanmıştır. 2012 yılında Liverpool'un dikkatini çeken Sturridge, 15 milyon euro bedelle kırmızı şeytanların kadrosuna dahil olmuştur. 

2017 yılına kadar kadroda önemli bir role bürünen Sturridge, Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte pek forma şansı bulamamış ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderilmiştir. Sturridge ile ipler ise bu yıl tamamen kopmuş ve yeni sözleşme imzalanmamıştır. Forvet ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde forma giyebilen Sturridge, 1,80 boyunda ve sol ayağına hakimdir.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:02
  1. Daniel Sturridge kimdir?
  2. Sturridge nereli ve kaç yaşında?
  3. Trabzonspor Sturridge transfer

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