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Dani Alves, PSG'den ayrılıyor

23 Haziran 2019 Pazar 11:45
Dani Alves, PSG'den ayrılıyor


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, takımdan ayrılacağını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyuran 36 yaşındaki Dani Alves, "Yaşamımdaki bir evre daha sona erdi. Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Buradaki maceramın sonuna geldim. Bu kulübün tarihine geçme fırsatı verdikleri için PSG ailesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Bahia, İspanya'da Sevilla ve Barcelona, İtalya'da Juventus forması giyen Dani Alves, 2017'de PSG'ye transfer oldu. İki lig, birer Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı PSG'de geçen sezon 32 maça çıkan tecrübeli sağ bek, 3 gol attı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:45
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