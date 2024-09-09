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Sağlık Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı
Sağlık

Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:14:00 -
Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Bangladeş'te dang humması vakaları hızla artıyor. Son 24 saatte 463 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 16 bine yaklaştı. Uzmanlar, hastalığın bazı durumlarda ölüme yol açabileceğini belirtiyor ve sağlık yetkilileri, salgınla mücadele için acil önlemler alıyor.

Bangladeş'te dang humması salgını, hızla yayılarak sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde 463 yeni vaka tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Bu durum, toplam vaka sayısının 15,670’e ulaşmasına ve ölü sayısının ise 96’ya çıkmasına neden oldu. Yetkililer, mevcut durumda 1,582 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.

"BAZI DURUMLARDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Dang humması, sivrisinekler aracılığıyla yayılan ve tropikal bölgelerde sıklıkla görülen bir virüs hastalığıdır. Genellikle hafif ateşe yol açan bu hastalık, bazı durumlarda ölümcül olabilir. Artışlar genellikle yağış dönemlerinde gözlemleniyor; bu dönemler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarını kapsıyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklıklar ve uzun süren yağışların sivrisinek popülasyonunu artırarak dang humması ve sıtma gibi hastalıkların yayılmasını tetiklediğini belirtiyor. Özellikle sanayi bölgelerindeki su birikintileri, sivrisineklerin üremesi için uygun ortamlar sağlıyor. Bu nedenle, bu tür alanların düzenli olarak ilaçlanması ve temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösterirken bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

24 SAATTE 463 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması tespit edilen 463 kişi hastaneye kaldırıldı. The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

VAKA SAYISI ALARM VERİYOR

Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, halihazırda ülke genelinde 1582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

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