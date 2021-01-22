Damla çikolatalı tepsi kurabiyesi tarifi
Kurabiye çay ve kahvenin yanında olmazsa olmaz lezzetlerden biridir. Özellikle çocukların yemeyi çok sevdiği kurabiyenin en pratik hali tepside yapılan hali olabilir. Peki, damla çikolatalı tepsi kurabiyesi nasıl yapılır? İşte nefis damla çikolatalı tepsi kurabiyesi tarifi...
Damla çikolatalı tepsi kurabiyesi tarifi denemediyseniz bu tarifi kaçırmayın. Nefis kokusu ve ağızda dağılan lezzeti ile damla çikolatalı pratik tepsi kurabiye tarifi haberimizde.
Damla çikolatalı tepsi kurabiyesi tarifi
Malzemeler
125 gr. tereyağ ya da margarin
1 çay bardağı dolusu toz şeker
1 adet yumurta
1 adet kabartma tozu
1 adet vanilya
2,5 su bardağı beyaz un
1 çimdik tuz
1,5 çay bardağı damla çikolata
3 yemek kaşığı dolusu krem çikolata
Yapılışı
Oda sıcaklığındaki margarini derin kaseye koyun. Şekeri koyun ve çırpma teliyle çırpmaya başlayın. Krema kıvamına gelecektir. Yumurta ilave edip çırpmaya devam ediyoruz.
Tuz, kabartma tozu, vanilya ilave edip çırpmaya devam edip azar azar unla karıştırıyoruz. Bir süre sonra çırpmayı bırakıp yoğurmaya başlıyoruz.
Ele yapışmayan hamur elde ediyoruz. Damla çikolata ekleyip yoğurup hamuru ikiye bölüyoruz. Yağlı kağıt serilmiş küçük borcama elimizle hamurun yarısını yayıyoruz. Üstüne çikolata sürüyoruz. Başka bir tarafta diğer hamuru açıp çikolata sürdüğümüz hamurun üstüne kapatıyoruz.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Hafif soğuduktan sonra kare dilimler kesiyoruz. Afiyet olsun.