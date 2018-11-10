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Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 2-0 yendiği karşılaşmada sportif direktör Damien Comolli'nin tribünden görüntüsü dikkat çekti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:18
Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anderlecht’i konuk ettiği ve 2-0 kazandığı maçın 82’nci dakikasında ortaya çıkan fotoğraf gündem oldu. Bu fotoğraf aslında Fenerbahçe’de sezon başından beri yaşananların da resmiydi.

Akşam'da yer alan habere göre; Bu dakikada 1 gol, 1 asistle gecenin yıldızı olan Mathieu Valbuena, yerini İsmail Köybaşı’na bıraktı. Teknik Direktör Koeman Galatasaray ve Anderlecht maçının kahramanını tribünlere alkışlatmak istiyordu. Dolayısıyla herkes ayağa kalktı. Sadece taraftarlar değil locadan maçı izleyen Başkan Ali Koç ve tüm yönetim de ayaktaydı. Herkes çılgınca Valbuena’yı alkışlıyordu. Ancak bir kişi bu kutlamaların dışında kalmayı tercih etti.

KUTLAMAYA KATILMADI
O kişi de sezon başında tek yetkili olarak takımın başına Sportif Direktör sıfatıyla getirilen Comolli’den başkası değildi. Peki Comolli neden bu kutlamaya katılmadı. Bu konuda kulislerde birçok iddia konuşuluyor. Bunlardan en ilginç olanları ise şu şekilde: Phillip Cocu’nun ayrılmasından sonra Comolli’nin bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptığı ancak Başkan Ali Koç’un bunları onaylamayıp, Koeman’la bir süre yola devam etme kararı alması. Comolli kendi yol haritasının dışına çıkan bu uygulamadan ve bu uygulamanın verdiği iyi sonuçlardan rahatsız.

SELAHATTİN BAKİ’NİN ATANMASI
Diğer bir iddia ise yönetimin, ‘Yardımcı olsun’ diye Samandıra’ya atadığı yönetici Selahattin Baki’nin varlığından duyduğu rahatsızlık. Comolli, artık başarısız olduğu ve sonunun yaklaştığı endişesi taşıyor.

VALBUENA'NIN PERFORMANSI MUTLU ETMİYOR
Bir diğeri de Valbuena. Comolli ve Phillip Cocu’nun yönetimde yüzde yüz etkin olduğu dönemde kadroya alınmayan Fransız oyuncunun gösterdiği performans onu mutlu etmiyor. Çünkü bu durum onun takımı yönetme konusunda yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bunu kabullenemiyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:18
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