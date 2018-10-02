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Damein Comolli'ye ağır sözler: Bizi batırdı

Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Cocu kadar tepki gösterilen bir isim de yaptığı transfer stratejileriyle sportif direktör Comolli oldu.

02 Ekim 2018 Salı 10:04
Damein Comolli'ye ağır sözler: Bizi batırdı

Fransız kulübü St. Etienne'in başkanı Bernard Caiazzo, 2008-2010 yılları arasında çalıştığı Comolli için sert sözler sarf etti.
Caiazzo, "Geldi, paramızı pencereden dışarı attı. Kulübe ihanet etti. Kadromuzun değeri yüzde 30 azaldı. 22 milyon Euro'yu 7 futbolcuya harcadı. Ancak sadece 1 futbolcu bizim takımın kalitesine yakındı. Bizi batırdığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Comolli ve Cocu'nun istikrarsız görüntüleri, Sarı Lacivertli taraftarların canını sıkmış durumda.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:04
  1. comolli
  2. philip cocu

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