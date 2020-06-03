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Ekonomi

Damat Tween müşterileriyle buluştu

Damat Tween, tüm mağazalarında yeniden müşterileri ile buluştu. Hizmet odağında yüksek terzilik, inovasyon, doğa dostu materyaller, karakterli bir stil ve konfor olan Damat Tween 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonu ürünleri, haftabaşından itibaren tüm Damat Tween mağazalarında müşterilere sunulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:47:00 -
Damat Tween müşterileriyle buluştu

Mağazalarını periyodik olarak dezenfekte eden ve belli sayıda müşteri ağırlayan Damat Tween yönetimi, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapıyor ve maske takma zorunluluğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı da sunan mağazalarda, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek. Dileyen vatandaşlar ise özel müşteri hattından randevu alıp hijyenik koşullarda alışverişlerini kendi özel saatlerinde yapabiliyor.

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Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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