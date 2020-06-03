Damat Tween müşterileriyle buluştu

Mağazalarını periyodik olarak dezenfekte eden ve belli sayıda müşteri ağırlayan Damat Tween yönetimi, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapıyor ve maske takma zorunluluğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı da sunan mağazalarda, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek. Dileyen vatandaşlar ise özel müşteri hattından randevu alıp hijyenik koşullarda alışverişlerini kendi özel saatlerinde yapabiliyor.