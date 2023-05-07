Damarlarınızı tertemiz yapacak sır tarif: Market alışverişinde seçim listenize bile ekleyin! Ameliyatsız kesen tedavi
Vücudumuzdaki en büyük damarlar kalbimizin etrafındakilerdir. Vücudumuzdaki diğer damarların aksine, bu damarlar kas yapısıyla sarılıdır. Tükettiğimiz yiyeceklerdeki yağ, işlenmiş yiyeceklerdeki zararlı maddeler zaman içerisine birikerek damarları tıkar.
Sağlıklı bir kan dolaşımı, besinlerin tüketilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Tükettiğimiz besinler, kandaki yağ ve kolesterol seviyelerini etkileyerek damarların tıkanmasını önleyebilir veya azaltabilirler. Peki damar tıkanıklığı nedir ve damar tıkanıklığına iyi gelen besinler nelerdir?
Sağlıklı şekilde beslenmek ve yediklerimize dikkat günüzümüzde metropol şehir hayatı ve hareketsiz çalışma hayatı sebebiyle daha da önem kazandı. Size vereceğimiz karışım tarifiyle damarlarınız tertemiz olacak.
Malzemeler
1 parça zencefil
8 diş sarımsak
8 limon
3 litre su
Hazırlanışı
Limonları dilimleyin. Ardından zencefil ve sarımsağı temizleyin ve tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Su ile karıştırarak kaynamaya bırakın. Son olarak soğumasını bekleyin ve şişeleyin.
Yemeklerden 2 saat önce boş mideye bir bardak tüketirseniz zaman içerisinde kan değerleriniz düzelmeye başlayacaktır.
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DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENLERİ
Damar tıkanıklığı, genellikle yaşam tarzı faktörlerinin yanı sıra kalıtsal faktörlere de bağlı olarak gelişir. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:
1. Yüksek Kolesterol
Yüksek kolesterol seviyeleri, arterlerin iç yüzeyine birikerek plak oluşturabilir ve damarların daralmasına neden olabilir. Bu durum, kalp krizi veya felç riskini artırabilir.
2. Sigara İçmek
Sigara içmek, arterlerin daralmasına ve plak birikmesine neden olabilir. Bu durum, kalp krizi, inme, amfizem ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
3. Yüksek Tansiyon
Yüksek tansiyon, arterlerdeki kan akışını artırarak arter duvarlarının hasar görmesine neden olabilir. Bu da, plak oluşumu ve damar tıkanıklığına yol açabilir.
4. Şeker Hastalığı
Şeker hastalığı, kan şekeri seviyelerinin yüksek olması durumunda arterlerdeki kan akışını etkileyebilir ve damar tıkanıklığına yol açabilir.
Damar Tıkanıklığı Belirtileri
Tıkalı bölgede şişme, uyuşma,
Nefes darlığı,
Bulantı ve Kusma,
Beyin damar tıkanıklığı var ise görme ve konuşma bozukluğu, baş ağrısı,
Bacaklarda damar tıkanıklığı var ise yürürken ve dinlenirken ayakta uyuşma ve ağrı vb.