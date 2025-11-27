  • İSTANBUL
Sağlık Damar hastalıklarında dev adım! Yeni Doppler teknolojisi erken tanıyı hızlandırıyor
Sağlık

Damar hastalıklarında dev adım! Yeni Doppler teknolojisi erken tanıyı hızlandırıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Damar hastalıklarında dev adım! Yeni Doppler teknolojisi erken tanıyı hızlandırıyor

Kan akımındaki en küçük bozuklukları bile daha başlangıç aşamasında ortaya çıkaran yeni nesil Doppler teknolojisi, damar hastalıklarında erken tanıyı hiç olmadığı kadar hızlandırıyor.

Gaziantep’te kullanılan gelişmiş Doppler ultrasonografi sistemleri, damar sağlığının değerlendirilmesinde adeta oyunu değiştiren bir dönem başlattı.

 

Medical Point Gaziantep Hastanesi, modern görüntüleme teknolojilerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Doppler Ultrasonografi uygulamalarını ileri seviyeye taşıdı. Dr. Duman, "Doppler ultrasonografi, ses dalgaları kullanılarak kan akımının yönü ve hızını ölçmeye yarayan, radyasyon içermeyen gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle son yıllarda daha net görüntü sağlayan yüksek çözünürlüklü prob teknolojileri sayesinde birçok hastalığın tanısında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntemle yalnızca damar yapısı görüntülenmiyor, aynı zamanda kan akımının nasıl ilerlediği, daralma, tıkanıklık veya pıhtı gibi durumlar da ayrıntılı olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

 

"Erken tanı fark oluşturuyor"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayhan Duman, Doppler ultrasonografinin kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini belirterek, "Doppler ultrasonografi, damar sağlığının aydınlatılmasında vazgeçilmez bir yöntemdir. Bacak damarlarında pıhtı şüphesi olan hastalarda dakikalar içinde tanı koymamızı sağlıyor. Atardamar darlıkları, karotis (boyun damarları) hastalıkları, varisler, böbrek damar darlıkları gibi birçok kritik durumda hızlı teşhis koyarak tedavi sürecini çok daha etkili yönetebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Dr. Duman, yöntemin özellikle gebelikte büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bebeğin ve plasentanın kan akımının değerlendirilmesinde güvenilir ve zararsız bir yöntem olduğu bilgisini de ekledi. Dr. Duman, "Doppler ultrasonografi biriminde kullanılan yeni nesil cihazların daha yüksek çözünürlük ve daha hassas ölçüm imkanı sunduğunu belirtti. Bu sayede hem arteriyel hem venöz sistemin çok daha detaylı incelenebildiği ifade edildi" şeklinde konuştu.

 

Dr. Duman, hastanede yapılabilen Doppler ultrasonografi çeşitlerinden bazılarını sıralayarak, "Venöz Doppler: Derin ven trombozu (DVT) tespiti. Arteriyel Doppler: Damar darlıkları, akım bozuklukları. Karotis (Boyun) Doppleri: İnme riskinin değerlendirilmesi. Renal Doppler: Böbrek damar darlıkları. Obstetrik Doppler: Gebelikte fetal ve plasental akım analizi. Portal - Hepatik Doppler: Karaciğer damar sistemi incelemeleri" diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Doppler ultrasonografi için hızlı randevu olanağı sunduğunu ve tetkiklerin büyük kısmında sonuçların aynı gün içinde Uzm. Dr. Ayhan Duman tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

